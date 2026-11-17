Momentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie, la o bază aeriană din Lima, unde aproximativ 1,5 milioane de oameni se adunaseră pentru a participa la ultima slujbă oficiată de Papă în timpul vizitei sale în Peru, transmite Associated Press. În timp ce papamobilul trecea printre credincioși, cineva a aruncat un rozariu spre Suveranul Pontif. Obiectul l-a lovit direct în ochi. Leon al XIV-lea a avut o reacție scurtă de durere, și-a atins ochiul, apoi a continuat să salute mulțimea, fără să întrerupă deplasarea.

„Sunt lucruri pe care le porți în inimă sau, poate, în ochi”

Incidentul a fost adus în discuție în timpul conferinței de presă susținute la bordul avionului papal, la întoarcerea spre Roma. Un jurnalist peruan și-a cerut scuze pentru gestul persoanei din mulțime, dar Papa a refuzat să trateze întâmplarea ca pe o ofensă. A explicat că, din punctul său de vedere, credinciosul încercase doar să îi ofere un rozariu, din dorința de a se apropia de el.

„Lucrurile frumoase la peruani, inclusiv la persoana care, cu multă credință, a vrut pur și simplu să-mi ofere un rozariu, sunt lucruri pe care le porți în inimă sau, poate, în ochi, dar care îți marchează viața”, a spus Papa, glumind pe seama loviturii. Suveranul Pontif a adăugat că gestul reflectă entuziasmul cu care a fost primit în Peru. „Asta arată că aici există cu adevărat entuziasm. Există o credință profundă și dorința de a primi binecuvântarea Domnului”, a declarat el.

🚨 Pope Leo XIV has FORGIVEN the person who threw the Rosary that HIT HIM IN THE FACE with a ROSARY ‘The affection of the Peruvian people, including that of the person who, with great faith, simply wanted to give me a rosary, is something carried in the heart… perhaps in the eye as well… These are things that leave a mark on a person’s life. They show that there really is enthusiasm here, that there is deep faith and a desire to receive the Lord’s blessing through a servant, through the Pope. That closeness is itself a message that goes both ways. It means being able to share our faith with joy and to give a blessing. It’s a little like the woman in the Gospel who only wanted to touch Christ’s cloak to receive his blessing. I was passing by in the car and people wanted to touch the Pope’s window. They were trying to get past the National Police cordons because they wanted to live, feel, and experience that faith. I try to be close to them, and I thank God for the energy He gives me. I also receive something from them. This enthusiasm, this faith, this devotion is truly a gift from God, shared with everyone, with the whole world, which has witnessed what we experienced. I give thanks to God. There are no other words- — Catholic Arena (@CatholicArena) November 17, 2026

De ce obiectele aruncate spre papamobil îi îngrijorează pe agenții de securitate

Aruncarea unor obiecte către papamobil nu este neobișnuită. Credincioșii încearcă frecvent să îi ofere Papei rozarii, jucării de pluș, tricouri sportive sau alte daruri. Leon al XIV-lea a reușit de multe ori să le prindă din mers, spre bucuria celor adunați pe traseu. Pentru agenții responsabili de protecția sa, aceste gesturi reprezintă însă o problemă serioasă de securitate. Obiectele sunt aruncate de multe ori de la distanță și pot provoca accidente, chiar dacă intențiile oamenilor sunt pașnice.

Papa Leon al XIV-lea are o legătură specială cu Peru, unde a locuit aproximativ două decenii și a desfășurat o parte importantă a activității sale religioase. Suveranul Pontif deține și cetățenia peruană. Incidentul de la Lima nu l-a împiedicat să își încheie vizita și să revină la Roma potrivit programului.