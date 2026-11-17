Atenționarea se adresează cetățenilor români care se află în Portugalia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo în perioada următoare.

Potrivit MAE, manifestația din 21 noiembrie, organizată în fața clădirii Parlamentului din Lisabona, ar putea reuni un număr mare de participanți.

Autoritățile române recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile și anunțurile oficiale ale autorităților portugheze și să evite zonele în care se desfășoară proteste.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Lisabona la numerele +351 21 396 6463, +351 21 396 0866 și +351 21 397 2648. Pentru situații dificile, cu caracter de urgență, este disponibil și numărul de telefon +351 927 411 628.

MAE recomandă consultarea site-urilor Ambasadei României la Lisabona și Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, cetățenii pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru deplasările în străinătate.