Restricții de călătorie din cauza protestelor din Franța și Serbia. Îndemnul MAE

Ministerul Afacerilor Externe atenționează miercuri că mai multe orașe din Franța și Serbia au impus restricții de călătorie, valabile inclusiv pentru românii care vor sa tranziteze acele zone. Din cauza protestelor din ultimele zile, cele două state au decis să limiteze circulația.

Atenționările de călătorie sunt valabile începând de joi, 22 octombrie, pentru Belgrad, capitala Serbiei, și pentru sâmbătă, 24 octombrie, în mai multe zone din Franța.

Ce se întâmplă în Franța. Protestele studenților

MAE îi atenționează pe cei care vor să călătorească în Franța că vor putea exista probleme la nivel național, influențate de manifestațiile studenților, care protestează de mai bine de o săptămâna.

Se așteaptă ca mobilizările să fie masive, iar orașe întregi ar putea fi paralizate. De asemenea, intersecțiile, sensurile giratorii și benzinăriile ar putea fi și ele blocate. Întârzieri s-ar putea înregistra și în orarul trenurilor, dar și în transporturile petroliere.

Protestele tinerilor au avut loc inclusiv în capitala Franței, în Paris, dar și în Nisa, Lille, Douai, Denain și Wattignies, iar în mai multe orașe s-au aplicat restricții de noapte.

Franța pregătește o operațiune de securitate „masivă” pentru protestele de sâmbătă, în care vor fi mobilizați și militari.

Proteste în Belgrad. Ce zone să evitați

În capitala Serbiei sunt anunțate mai multe proteste, iar autoritățile preconizează că artere întregi de circulație vor fi blocate. Transportul în comun va fi deviat pe rutele Novi Beograd – Arena – Stadionul Rajko Mitic – Piața Slavija.

Nici cei care călătoresc cu mașina nu vor scăpa de restricțiile de călătorie din Belgrad. Artere importante de circulație vor fi închise în tot orașul.

Serbia se pregătește de alegerile anticipate de duminică. Tot studenții au ieșit în stradă și la Belgrad, nemulțumiți de regimul președintelui Aleksandar Vučić, dar și de politicile Guvernului.

Îndemnul MAE. Cum vă poate ajuta consulatul

Ministerul Afacerilor Externe îi îndeamnă pe cei care au nevoie de ajutor de urgență în afara țării să apeleze la cea mai apropiata ambasadă de locul în care se află: