Prima pagină » Știri externe » Alertă în Serbia, înaintea alegerilor. Șase persoane, arestate pentru un presupus plan violent împotriva poliției și opoziției

Alertă în Serbia, înaintea alegerilor. Șase persoane, arestate pentru un presupus plan violent împotriva poliției și opoziției

Poliția din Serbia a arestat miercuri șase persoane suspectate că pregăteau acte de violență împotriva forțelor de ordine și a adversarilor politici, în contextul alegerilor parlamentare programate duminică, au anunțat procurorii, citați de Reuters.
Alertă în Serbia, înaintea alegerilor. Șase persoane, arestate pentru un presupus plan violent împotriva poliției și opoziției
Andrei Rachieru
21 oct. 2026, 19:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cinci dintre suspecți au fost arestați în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, fiind acuzați că ar fi „incitat și încurajat răsturnarea prin forță a celor mai înalte autorități ale statului”, potrivit unui comunicat al Parchetului Superior.

Aceștia ar fi recrutat persoane pe care intenționau să le aducă la Belgrad în ziua alegerilor, pentru a ataca adversari politici și membri ai forțelor de ordine.

A șasea persoană a fost arestată la Belgrad și este suspectată că se ocupa de instruirea unor așa-numite echipe mobile, pregătite pentru confruntări fizice și acte de violență. Potrivit procurorilor, antrenamentele s-ar fi desfășurat ca și cum participanții s-ar fi „pregătit de război”.

Alegerile din Serbia, pe fondul protestelor antiguvernamentale

Fostul președinte Aleksandar Vučić, care a demisionat din funcția de șef al statului luna trecută, a convocat alegeri anticipate după 18 luni de proteste antiguvernamentale conduse de studenți.

Vučić, care se află de 12 ani la putere, urmărește să își prelungească influența politică prin ocuparea funcției de prim-ministru.

Scrutinul se anunță strâns, confruntarea principală fiind între lista de candidați susținută de Vučić și cea sprijinită de studenți. Aceștia din urmă promit să combată corupția și să asigure respectarea statului de drept.

Recomandarea video

UE se îndreaptă către furtuna politică perfectă / “Suntem atacați din trei părți: SUA, Rusia și China” (Politico)
G4Media
De nerecunoscut azi, marea jucătoare de tenis a Rusiei dezvăluie: „Au crezut că sunt vreun agent special”
GSP.ro
Victor Ponta, apel la PSD și PNL să voteze proiectul de lege pentru scăderea impozitului pe dividende: Doar AUR a fost „pentru”
Gandul
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Cancan
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport
Foști angajați ai CFR Călători fac performanță în transportul feroviar privat de persoane, în timp ce compania statului este falimentară. Rețeta succesului: expertiză, relații politice și ilegalități
Libertatea
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață
CSID
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
Promotor