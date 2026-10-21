Alertă în Serbia, înaintea alegerilor. Șase persoane, arestate pentru un presupus plan violent împotriva poliției și opoziției

Cinci dintre suspecți au fost arestați în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, fiind acuzați că ar fi „incitat și încurajat răsturnarea prin forță a celor mai înalte autorități ale statului”, potrivit unui comunicat al Parchetului Superior.

Aceștia ar fi recrutat persoane pe care intenționau să le aducă la Belgrad în ziua alegerilor, pentru a ataca adversari politici și membri ai forțelor de ordine.

A șasea persoană a fost arestată la Belgrad și este suspectată că se ocupa de instruirea unor așa-numite echipe mobile, pregătite pentru confruntări fizice și acte de violență. Potrivit procurorilor, antrenamentele s-ar fi desfășurat ca și cum participanții s-ar fi „pregătit de război”.

Alegerile din Serbia, pe fondul protestelor antiguvernamentale

Fostul președinte Aleksandar Vučić, care a demisionat din funcția de șef al statului luna trecută, a convocat alegeri anticipate după 18 luni de proteste antiguvernamentale conduse de studenți.

Vučić, care se află de 12 ani la putere, urmărește să își prelungească influența politică prin ocuparea funcției de prim-ministru.

Scrutinul se anunță strâns, confruntarea principală fiind între lista de candidați susținută de Vučić și cea sprijinită de studenți. Aceștia din urmă promit să combată corupția și să asigure respectarea statului de drept.