Alegeri în Spania. Datele preliminare ale Ministerului de Interne arată o creștere puternică față de alegerile anterioare, când la ora 18:00 votaseră 53,1% dintre alegători, potrivit Reuters. Atunci, prezența finală a fost de 66,6%.

Este cea mai mare prezență înregistrată la această oră din ultimii 40 de ani, potrivit oficialilor.

Premierul socialist Pedro Sánchez, care candidează pentru un nou mandat, a încercat să mobilizeze electoratul de stânga. El a spus că o prezență finală de 75% sau mai mult ar duce, probabil, la o majoritate progresistă.

Ce arătau sondajele

Aproape toate sondajele de dinaintea alegerilor indicau însă că Partidul Popular (PP), de centru-dreapta, și partidul de extremă dreapta Vox ar putea atinge împreună pragul de 176 de mandate necesar pentru majoritate.

La alegerile din 2023, PP a obținut cele mai multe voturi, dar nu a reușit să strângă suficient sprijin în parlament pentru a forma guvernul.