Sánchez și-a început discursul mulțumind presei pentru prezență și descriind ziua alegerilor ca fiind un moment crucial pentru viitorul țării.

„Astăzi este ziua în care țara noastră, Spania, va decide ce viitor își dorește pentru următorii patru ani”, a declarat premierul spaniol, potrivit Libertad Digital.

Liderul socialist a revenit asupra unuia dintre mesajele centrale ale campaniei sale, acela de a face apel direct la electorat și de a sublinia importanța votului în comparație cu alte instituții.

„Am spus asta pe parcursul acestei campanii: există multe puteri într-o democrație, dar cea mai mare putere este votul”.

Apel către public să iasă la vot

Pornind de la această idee, premierul a făcut un apel specific către alegători să meargă la urne. „Asta este ceea ce îi încurajez pe toți cetățenii țării noastre să facă astăzi: să se mobilizeze, să participe și să voteze pentru viitorul țării lor”, a declarat el.

În opinia sa, prezența la vot va determina atât loialitatea Congresului față de alegători, cât și marja de manevră a guvernului: „Cu cât mobilizarea și participarea vor fi mai mari, cu atât sentimentele și voința cetățenilor se vor reflecta mai bine în următorul Parlament și cu atât guvernul va avea mai mult pentru a continua să își implementeze politicile în următorii patru ani”, a declarat el, reiterând apelul său la finalul discursului său de deschidere: „Încurajez această mobilizare, îi încurajez pe toți cetățenii să participe și să voteze”.

Când a fost întrebat de reporteri dacă are „o dispoziție bună”, Sánchez a răspuns referindu-se la prezența la vot observată în ziua alegerilor și la impresia sa generală despre eveniment.

„Văd o mobilizare istorică și, prin urmare, am sentimente bune”, a declarat el.

Premierul spaniol a lăudat desfășurarea campaniei electorale și climatul dezbaterii politice dinaintea votului, considerându-le un semn al forței instituționale.

„Am văzut multă mobilizare pe parcursul campaniei, a existat mult interes pentru dezbateri, dar și pentru propunerile partidelor politice, și cred că acest lucru demonstrează că avem o democrație sănătoasă, consolidată, în care cetățenii sunt implicați”, a spus acesta.

Premierul spaniol prezice o prezență mare la urne

În cele din urmă, el a prezis o prezență mare la vot și a legat din nou acest scenariu de componența parlamentară și de guvernarea ulterioară.

„Cred că astăzi vom experimenta probabil una dintre cele mai mari rate de participare pe care le-am avut în toți anii democrației noastre. Cred că va fi foarte bine, insist, pentru că asta va asigura că următorul Parlament reflectă cu adevărat voința majoritară a cetățenilor, exprimată prin votul lor, și, pornind de acolo, un guvern cu suficientă forță pentru a-și implementa politicile”, a spus acesta, potrivit sursei citate.