Victima a fost rănită la unul dintre ochi.

Potrivit informațiilor prezentate de formațiunea politică, tânăra ar fi lovit-o cu pumnul în ochi pe Marta Moreno, după ce ar fi insultat-o din cauza apartenenței sale politice. Polițiștii îi impută suspectei infracțiuni de ură și vătămare corporală, potrivit Libertad Digital.

Vox denunță o agresiune cu motivație politică

Formațiunea condusă de Santiago Abascal a condamnat public atacul, susținând că victima a fost vizată exclusiv din motive politice, după ce a fost recunoscută în urma activității sale publice în cadrul administrației locale.

Reprezentanții Vox au afirmat că incidentul nu este unul izolat, ci reflectă, în opinia lor, un climat de ostilitate față de membrii partidului, alimentat de discursurile și confruntările politice din ultimii ani.

Partidul a solicitat tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament să condamne public și fără echivoc agresiunea, subliniind că violența nu își are locul într-o societate democratică.

Acuzații la adresa partidelor și a guvernului spaniol

În declarațiile publice, Vox a criticat ceea ce consideră a fi o atitudine selectivă a unor partide și organizații care militează pentru drepturile femeilor, dar care, potrivit formațiunii, nu reacționează cu aceeași fermitate atunci când victimele au convingeri politice diferite.

De asemenea, reprezentanții partidului au avertizat că lipsa unei condamnări instituționale ferme poate transmite mesajul că astfel de agresiuni rămân nepedepsite.

Formațiunea l-a criticat și pe premierul spaniol Pedro Sánchez, acuzând guvernul că tolerează discursuri de confruntare care ar contribui la ostilitatea față de opoziția politică.

Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea și responsabilitățile penale ale persoanei arestate.