Bărbatul în vârstă de 36 de ani, reținut la închisoarea HMP Manchester, a reușit să se strecoare în ciuda faptului că era încătușat și legat cu lanțuri de un ofițer, potrivit surselor The Guardian.

Se crede că acesta și-a uns cătușele metalice cu săpun lichid și și-a scos mâna în timp ce i se oferea intimitate pentru a folosi toaleta.

După 13 ore de libertate și o scurtă urmărire pe jos, individul a fost reținut și arestat de ofițerii de poliție.

Anchetă în urma evadării

Incidentul a declanșat o anchetă oficială din partea Ministerului Justiției. Mai mult, incidentul are loc pe fondul unei creșteri a numărului de evadări din închisorile din Anglia și Țara Galilor.

Este a doua oară în acest an când un deținut a evadat după ce a fost internat într-un spital din Manchester.

Anterior, un cetățean sudanez în vârstă de 20 de ani, considerat un risc pentru sine și pentru ceilalți, executa o pedeapsă spitalicească pe termen nelimitat pentru că a atacat două femei. El a evadat după ce a fost transferat din spitalul său securizat la spitalul din North Manchester pentru tratament medical în iulie.

Mark Fairhurst, președintele național al sindicatului ofițerilor de penitenciare, POA, a cerut ca mai mulți ofițeri să însoțească deținuții din închisorile din categoria A și B la spitale.

„Acest incident evidențiază riscurile cu care se confruntă ofițerii atunci când escortează deținuții la și de la spitale. Ar trebui să existe minimum trei ofițeri la fiecare programare la spital, în loc de doi, conform regulilor actuale”, a spus el, potrivit sursei citate.

Creștere constantă a evadărilor

Numărul deținuților care au evadat din arest a crescut constant în ultimii trei ani. În 2025-2026, 14 persoane au evadat din arest în Anglia și Țara Galilor, comparativ cu 12 în anul precedent și nouă în 2023-2024.

Se spune că HMP Manchester, cunoscută cândva sub numele de Strangeways și care găzduiește deținuți din categoria A și B, are unele dintre cele mai grave condiții din Anglia și Țara Galilor.

Ancheta internă a Ministerului Justiției se va concentra asupra faptului dacă procedurile de siguranță au fost respectate în permanență și dacă bărbatul a fost încătușat corespunzător.

Cu toate acestea, surse din închisoare au declarat că evadarea unui prizonier deținut într-o închisoare de înaltă securitate este încă relativ rară.