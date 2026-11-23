O leoaică este liberă în districtul Sarıyer din Istanbul, potrivit imaginilor furnizate luni de Clash Report pe platforma X. Duminică seara, un locuitor a raportat prezența unui leu în zona Uskumruköy.

Ulterior, camerele de supraveghere au confirmat prezența animalului periculos. Echipele de jandarmi și cele specializate în fauna sălbatică au localizat leoaica într-o zonă împădurită a cartierului.

WATCH: A lioness is on the loose in Istanbul’s Sarıyer district after a resident reported a lion in Uskumruköy on Sunday evening and security cameras captured the animal. Gendarmerie and wildlife teams located it in the forest with thermal-camera drones, but a tranquilizer attempt failed and the search was still underway as of Monday midday. Authorities urged residents to stay indoors and said the priority is to capture the animal alive and unharmed. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Operațiune de căutare și capturare

Experții au folosit drone echipate cu camere avansate. De asemenea, ei au avut o tentativă de capturare a animalului cu tranchilizante. Operațiunea care a avut loc luni, la prânz, a eșuat.

Căutările continuă, mai anunță autoritățile care i-au îndemnat pe locuitori să rămână în case. Oficialii au precizat că prioritatea este capturarea animalului în viață.

Autoritățile nu au spus de unde a evadat leoaica. Operațiunea a început duminică seara după ce un cetățean a anunțat că a văzut leul circulând liber prin Istanbul. El spune că în jurul orei 21.00 a început să circule un zvon privitor la leu.

Turcul a urcat în mașină și a început să se plimbe prin zonă. La un moment dat, leoaica a apărut chiar în fața mașinii. „La început, m-am speriat puțin. Era ceva mai mare decât un câine. Toate animalele au început să se agite”, a precizat martorul.