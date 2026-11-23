Poliția a declarat un incident major la arena Co-op Live din Manchester, duminică seară, puțin după ora 22:00, în urma unor sesizări conform cărora unele persoane prezente la concertul rapperului american Don Toliver sufereau de efectele unei substanțe, potrivit Sky News.

Imaginile apărute pe rețelele sociale păreau să arate persoane care tușeau și își acopereau gura în timp ce părăseau sala. Poliția a crezut inițial că ar putea fi vorba de gaz lacrimogen, dar ulterior a vorbit despre o „substanță necunoscută”.

Peste 50 de persoane, unele dintre ele prezentând simptome oculare și respiratorii, au fost îngrijite la fața locului, a informat Serviciul de Ambulanță din Nord-Vest.

O echipă de intervenție pentru zone periculoase din cadrul serviciului a intervenit la fața locului și a realizat „decontaminarea zonei”, ca măsură de precauție.

Serviciul britanic de ambulanță i-a îndemnat pe locuitorii care au participat la eveniment ca, în cazul în care se simt rău, să solicite sfatul unui medic.

Un spectator care a asistat la eveniment a precizat, într-o emisiune Sky News, că incidentul a avut loc „la aproximativ 30 sau 40 de minute după începerea concertului”.

PANIC & CHAOS AT DON TOLIVER CONCERT IN MANCHESTER! Suspected tear gas sparks mass evacuation at Co-op Live. Dramatic footage shows concertgoers coughing, gasping for air and scrambling to escape as smoke spreads through the crowd. Police declare a major incident. https://t.co/0GGt2H4eZr — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 23, 2026

Un spectator povestește clipele incidentului

Incidentul s-a petrecut în cadrul concertului rapperului american Don Toliver.

„M-am uitat spre stânga și am văzut o mulțime de oameni îndreptându-se în valuri spre zona de acces, iar imediat te cuprinde panica. (…) Și apoi s-au aprins luminile”, a declarat Joey Howe, spectator la concert pentru Sky News.

Acesta a explicat că artistul american, ce tocmai își termina o piesă a fost și el confuz.

„El s-a repezit de pe scenă și a plecat pur și simplu în acel moment de confuzie. În acel moment, în fracțiunea de secundă dintre stingerea luminilor, fuga de pe scenă și oamenii care se îndepărtau în grabă de centrul unde stătea toată lumea, am simțit un miros de gaz. Și am știut imediat că ceva nu era în regulă”, a mărturisit acesta.

Acesta a precizat că a ieșit apoi pe hol și a văzut oameni care primeau primul ajutor.

„Apoi, eu și prietenii mei ne-am dus în zona holului și am văzut o mulțime de oameni care se înghesuiau în jurul paramedicilor, oameni în scaune cu rotile, oameni înveliți în folie argintie, oameni care primeau oxigen”, a declarat Joey Howe.

Autoritățile au declarat stare de incident major

Poliția Metropolitană Manchester a declarat „stare de incident major”. Este sinonim cu „planul roșu de intervenție” din țara noastră și cuprinde punerea în aplicare a unor măsuri speciale de către una sau mai multe agenții de intervenție în situații de urgență.

„Declararea de către noi a unui incident major ne-a permis să ne asigurăm că serviciile de urgență și agențiile partenere pot colabora rapid și eficient pentru a coordona o intervenție în condiții de siguranță”, a precizat comisarul șef adjunct Steph Parker din cadrul Poliției Metropolitane Manchester.

„Vom începe acum să înțelegem pe deplin ce a fost această substanță și cum s-a produs acest incident”, a continuat acesta.

Legat de incident, organizatorii concertului au precizat că avut loc un „incident în mulțime” și aceștia că colaborează cu poliția pentru identificarea cauzai și luării măsurilor adecvate.