Focurile de armă au fost trase în jurul orei locale 19:30, în Strathmore, o localitate cu aproximativ 3.000 de locuitori din comitatul Tulare, în centrul Californiei, relatează Euronews. La eveniment participau și artiști veniți din statele învecinate. Potrivit autorităților, un număr încă necunoscut de atacatori a deschis focul asupra mulțimii.

Un tânăr de 26 de ani se zbate între viață și moarte

Cea mai gravă situație este cea a unui bărbat de 26 de ani, împușcat în piept. Acesta a fost operat și se află în continuare în stare critică. Alți doi răniți, în vârstă de 19 și 22 de ani, au fost supuși unor intervenții chirurgicale. Celelalte șase victime au suferit răni ușoare. Departamentul Șerifului din Tulare a anunțat că atacul ar putea avea legătură cu activitatea unor bande, fără să ofere deocamdată alte detalii. Până la momentul comunicării informațiilor, nu fusese anunțată nicio arestare. Autoritățile au precizat că nu mai există un pericol imediat pentru populație.

Breaking | Associated Press: 9 people injured in a shooting at a concert in central California, USA https://t.co/2qoBl6GZor — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) November 22, 2026

Numărul omuciderilor este în scădere în California

Incidentul vine după un an în care statisticile oficiale au indicat o reducere a numărului omuciderilor în California. Potrivit Departamentului de Justiție al statului, în 2025 au fost raportate 1.374 de omucideri, față de 1.666 în 2024. Scăderea este de 17,5%. Autoritățile avertizează însă că nu toate instituțiile au transmis date complete, astfel că cifrele trebuie comparate cu prudență. Ancheta privind atacul de la Strathmore continuă, iar polițiștii încearcă să stabilească identitatea celor care au tras și motivul agresiunii.