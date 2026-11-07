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Atacul armat din Cracovia. MAE, în contact cu autoritățile poloneze pentru a verifica dacă printre victime se află și cetățeni români

Autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victimele atacului armat produs sâmbătă în centrul orașului Cracovia, iar Ambasada României continuă demersurile pentru obținerea unor informații oficiale, anunță MAE.
Atacul armat din Cracovia. MAE, în contact cu autoritățile poloneze pentru a verifica dacă printre victime se află și cetățeni români
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
07 nov. 2026, 20:20, Social
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Republica Polonă, s-a autosesizat după atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia, soldat cu cel puțin șase morți și 15 răniți.

Reprezentanții misiunii diplomatice au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale pentru obținerea unor informații oficiale cu privire la cetățenia și identitatea persoanelor afectate.

„MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victime. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară”, transmite ministerul.

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Polonă continuă dialogul cu autoritățile locale și sunt pregătiți să acorde asistență consulară.

Numere de telefon pentru românii aflați în Polonia

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Polonă: +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență, este disponibil și numărul de telefon al misiunii diplomatice: +48 694 486 683.

Totodată, autoritățile poloneze au pus la dispoziție linia de asistență și informații +48 12 39 21 300.

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