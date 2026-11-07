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Europa, solidară cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Mesaje de la Zelenski, Kaja Kallas și Péter Magyar

Atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului polonez Cracovia, soldat cu cel puțin șase morți și 15 răniți, a provocat reacții din partea unor lideri și oficiali europeni.
Europa, solidară cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Mesaje de la Zelenski, Kaja Kallas și Péter Magyar
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
07 nov. 2026, 19:58, Politic
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat violențele și a cerut tragerea la răspundere a autorului, în timp ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis că Polonia nu este singură în fața tragediei.

Mesaje de condoleanțe au venit și din Ungaria, iar Consulatul Statelor Unite la Cracovia a emis o alertă pentru cetățenii americani, recomandându-le să evite zona în care s-au produs împușcăturile.

Volodimir Zelenski: „Nu poate exista nicio justificare pentru acest atac”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis două mesaje de solidaritate cu Polonia, unul în limba engleză și celălalt în limba polonă, în urma atacului din Cracovia.

„O crimă șocantă la Cracovia. În numele poporului ucrainean și în nume personal, transmit sincere condoleanțe familiilor și celor apropiați victimelor. Nu poate exista nicio justificare pentru acest atac și avem încredere că autorul va răspunde în fața justiției”, a scris Zelenski pe platforma X.

Liderul ucrainean a transmis și un mesaj de susținere pentru persoanele rănite și pentru familiile afectate.

„Le dorim putere și însănătoșire grabnică celor răniți și tuturor celor afectați de această tragedie. Ucraina este solidară cu Polonia și cu poporul polonez. Oamenii au dreptul la siguranță”, a adăugat președintele Ucrainei.

În mesajul publicat în limba polonă, Zelenski și-a exprimat speranța că autorul atacului va primi o pedeapsă severă.

Kaja Kallas: „Polonia nu este singură în aceste momente de doliu”

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că impactul tragediei depășește granițele Poloniei și a transmis condoleanțe ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski.

„Pierderea tragică de vieți omenești în urma atacului armat din Cracovia este o tragedie ale cărei efecte vor fi resimțite mult dincolo de Polonia”, a transmis Kallas.

Oficialul european a subliniat că gândurile sale se îndreaptă atât către familiile victimelor, cât și către echipele de intervenție.

„I-am transmis sincerele mele condoleanțe lui Radosław Sikorski. Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile acestora și de echipele de prim-ajutor. Puterea Poloniei stă în reziliența poporului său. În aceste momente de doliu, Polonia nu este singură”, a adăugat Kaja Kallas.

Mesaj de solidaritate din Ungaria: „Suntem alături de națiunea poloneză”

Liderul politic ungar Péter Magyar a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe adresat poporului polonez.

„Doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe prietenilor noștri polonezi în urma atacului mortal din Cracovia. Ungaria este solidară cu națiunea poloneză”, a scris acesta pe platforma X.

Mesajul se alătură reacțiilor internaționale de susținere pentru Polonia, în contextul anchetei declanșate după atac.

Consulatul SUA la Cracovia le cere cetățenilor americani să evite zona atacului

Consulatul Statelor Unite la Cracovia a publicat o avertizare de securitate după confirmarea împușcăturilor în Piața Centrală a orașului.

„Poliția locală a confirmat informațiile privind focurile de armă trase în Piața Centrală din Cracovia. Evitați zona în acest moment. Vom continua să monitorizăm situația și să oferim actualizări”, se arată în mesajul misiunii diplomatice americane.

Consulatul le-a recomandat cetățenilor americani să manifeste o vigilență sporită atunci când călătoresc în străinătate, în special în timpul festivalurilor și evenimentelor publice.

Șase morți și cel puțin 15 răniți. Suspectul a fost reținut

Potrivit bilanțului actualizat comunicat de autoritățile regionale din Małopolska și relatat de CBS News, cel puțin șase persoane au murit și alte 15 au fost rănite în atacul produs sâmbătă, în jurul orei locale 15:00.

Conform informațiilor transmise de poliția poloneză, un bărbat ar fi pătruns cu un autoturism în Piața Centrală din Cracovia și ar fi deschis focul la întâmplare asupra persoanelor aflate în zonă, trăgând din mașina în mișcare.

Suspectul a fost ulterior împușcat și rănit într-o confruntare cu polițiștii, fiind reținut și transportat la spital sub supraveghere.

Printre persoanele rănite se numără și polițiști. Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea motivului atacului și a tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

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