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Reacții de la București după atacul din Cracovia. România se declară pregătită să sprijine autoritățile poloneze/Mesajul lui Luca Niculescu

Autoritățile române au transmis sâmbătă, 7 noiembrie, primele mesaje oficiale de solidaritate cu Polonia, în urma atacului armat produs în centrul orașului Cracovia, soldat, potrivit primelor informații, cu cel puțin cinci persoane decedate.
Reacții de la București după atacul din Cracovia. România se declară pregătită să sprijine autoritățile poloneze/Mesajul lui Luca Niculescu
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
07 nov. 2026, 18:48, Politic
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UPDATE ora 18:48 – Premierul Luca Niculescu transmite un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul polonez, în urma atacului armat produs sâmbătă în orașul Cracovia. Într-o postare publicată pe platforma X, șeful Guvernului de la București și-a exprimat compasiunea față de victimele tragediei și familiile acestora, adresându-se inclusiv omologului său polonez, Donald Tusk.

„Ne exprimăm profunda solidaritate cu poporul polonez în urma atacului armat îngrozitor din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toți cei afectați de acest eveniment tragic”, a transmis Luca Niculescu. Premierul a adresat, totodată, sincere condoleanțe familiilor persoanelor decedate și le-a transmis un mesaj de încurajare tuturor celor care trec prin aceste momente dificile.

Știrea inițială:

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a anunțat disponibilitatea instituției de a sprijini autoritățile poloneze, în timp ce reprezentantul diplomației române Dan Neculăescu a precizat că echipa consulară a României menține contactul cu oficialii din Polonia.

Marian Neacșu: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”

Într-un mesaj publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, Marian Neacșu a transmis condoleanțe familiilor persoanelor care și-au pierdut viața și urări de însănătoșire celor răniți.

„În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți”, a declarat ministrul.

Ministrul român și-a exprimat solidaritatea și cu forțele de intervenție mobilizate la locul atacului.

„Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”, a precizat Marian Neacșu.

Ministrul a subliniat, totodată, importanța cooperării dintre instituțiile responsabile de siguranța publică.

„Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi”, a adăugat acesta.

Diplomația română, în contact cu autoritățile poloneze

Un mesaj de solidaritate a fost transmis și de Dan Neculăescu, care a reacționat pe platforma X la informațiile despre atacul din Cracovia.

Ministrul de Exteren s-a declarat șocat de violența incidentului și a transmis condoleanțe familiilor victimelor, precum și ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski.

„Sunt șocat de atacul armat îngrozitor din Cracovia”, a scris Neculăescu, exprimându-și speranța că persoanele rănite se vor recupera cât mai repede.

Acesta a anunțat că reprezentanții consulari români urmăresc situația în colaborare cu autoritățile poloneze.

„Echipa noastră consulară este în contact strâns cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia”, a transmis oficialul.

Deocamdată, în mesajele publicate de autoritățile române nu sunt menționate informații despre eventuali cetățeni români printre victime.

Atacatorul a fost reținut după ce a deschis focul dintr-o mașină

Potrivit informațiilor comunicate de poliția din regiunea Małopolska, atacul a avut loc în jurul orei locale 15:00, când un bărbat a pătruns cu un autoturism în piața centrală a Cracoviei și a început să tragă asupra persoanelor aflate în zonă, din vehiculul în mișcare.

Suspectul a fost împușcat și reținut de polițiști, fiind transportat la spital sub pază.

Printre persoanele rănite se numără și doi agenți de poliție, potrivit reprezentanților serviciilor de intervenție.

La locul incidentului au fost mobilizate echipaje de poliție, ambulanțe și un elicopter medical.

Anchetatorii încearcă să stabilească motivele atacului și împrejurările exacte în care acesta s-a produs. Identitatea suspectului nu a fost comunicată public în informațiile disponibile.

Reacțiile oficialilor români vin în contextul în care autoritățile poloneze continuă investigațiile, iar situația victimelor este monitorizată inclusiv prin canalele diplomatice și consulare.

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