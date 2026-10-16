Luca Niculescu declară că Marian Neacșu „e un om competent” pentru funcția de Ministru de Interne. Neașcu a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese

Vineri, Luca Niculescu a fost văzut într-un local din București, moment în care jurnaliștii i-au adresat mai multe întrebări.

Întrebat despre viitorul buget, premierul desemnat a spus că mulțumește „tuturor parlamentarilor care au înțeles că situația este foarte gravă că avem nevoie de un guvern pentru că vine iarna pentru că avem nevoie urgent extrem de urgent de rectificare bugetară pentru că avem nevoie de buget urgent și sper din toată inima că vor vota Guvernul care a fost deja propus și luni vor fi audierile și marți va fi votul”.

Despre reproșurile privind faptul că Guvernul este majoritar compus de Nicușor Dan și PSD, Niculescu a răspuns că „Guvernul va fi al României și chiar dacă sunt miniștri din partidul care și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare, invitația a fost lansată mai multor partide. Va funcționa ca o singură echipă”.

De asemenea, a fost întrebat dacă Marian Neacșu este potrivit pentru a conduce Ministerul de Interne.

„Marian Neacșu a fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le am avut în ultimii ani, este un om competent în administrația din România”, a fost răspunsul premierului desemnat.

Marian Neacșu a fost condamnat definitiv, în 2016, la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la propriul cabinet parlamentar.