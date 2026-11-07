Alertă falsă de inundații în Brăila și Galați, din cauza unei erori de soft. Mesajul RO-ALERT anunța deversarea unui baraj din Neamț

Un mesaj RO-ALERT privind deversarea controlată a Barajului Reconstrucția, de pe râul Bistrița, din zona acumulării Piatra Neamț, a fost transmis sâmbătă, în jurul orei 16:00, și populației din județele Brăila și Galați, din cauza unei erori de soft a sistemului de alarmare, au transmis reprezentanții ISU.

ISU Brăila a precizat că mesajul a fost transmis în sistemul de înștiințare-alarmare la inundații de pe râul Siret, care funcționează și pe raza județului Brăila.

„Din cauza unei erori de soft, în sistemul de înștiințare-alarmare la inundații pe râul Siret, care funcționează și pe raza județului Brăila, a fost transmis un mesaj către populație privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucția de pe râul Bistrița, acumularea Piatra Neamț”, a transmis ISU Brăila, pe Facebook.

ISU Brăila a precizat că autoritățile locale și populația din localitățile județului Brăila aflate în albia majoră a râului Siret „vor fi anunțate în timp operativ despre astfel de deversări controlate, astfel încît să poată lua măsuri de autoprotecție”.

La rândul său, ISU Galați a transmis că mesajul RO-ALERT transmis „către populaţia din judeţul Galaţi a fost cauzată de o eroare de soft a sistemului de alarmare. Mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”.