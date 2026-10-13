Nava scufundată de o dronă în Marea Neagră plecase din România. Marinarii au fugit pe plute de salvare. Noi atacuri în largul Bulgariei

Nava de transport general AZOV CONCORD, care arbora pavilionul statului Saint Kitts și Nevis, se afla în tranzit din România către Turcia atunci când a fost lovită și s-a scufundat. Plecase din portul Brăila sâmbătă, 10 octombrie, la ora 12:34, potrivit datelor de monitorizare AIS consultate de Mediafax pe platforma VesselFinder. Vasul se îndrepta spre portul Izmir din Turcia, unde era programat să ajungă pe 14 octombrie.

Nava, construită în 2008, avea și un trecut controversat legat de războiul din Ucraina. În iunie 2022, vasul a devenit prima navă comercială străină care a părăsit portul ucrainean Mariupol după ocuparea orașului de către forțele ruse.

Câteva luni mai târziu, în noiembrie 2022, autoritățile spaniole i-au interzis accesul în portul Cartagena, pe fondul suspiciunilor privind proveniența rusească a mărfurilor transportate și posibila încălcare a sancțiunilor impuse Moscovei. Ulterior, în noiembrie 2025, nava a fost reținută în portul rusesc Novorossiisk, în urma unei inspecții în care au fost identificate zece deficiențe.

Nava s-a scufundat în apropierea coastelor Bulgariei. Marinarii, salvați de pe plute

Incidentul s-a produs la aproximativ 17 mile marine, echivalentul a circa 31 de kilometri, est de localitatea bulgară Krapets.

Guvernatorul regional al Varnei, Mario Smrkov, a declarat pentru postul Nova TV că marinarii au reușit să abandoneze vasul înainte de scufundare și s-au refugiat pe plute de salvare.

O altă navă civilă, aflată în apropierea locului incidentului, a intervenit pentru recuperarea supraviețuitorilor.

Potrivit primelor informații comunicate de oficialul bulgar, aproximativ patru marinari fuseseră salvați. Bilanțul era însă provizoriu, iar starea acestora nu era cunoscută.

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a vorbit, la rândul său, despre operațiunile de salvare, în contextul unor noi incidente cu drone asupra transportului maritim din Marea Neagră.

Noi atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Scufundarea AZOV CONCORD vine în contextul unei serii de incidente care au afectat navigația comercială din Marea Neagră în ultimele zile.

Un alt cargou, CHELSEA 3, aflat sub pavilion maltez, a fost avariat în urma unui atac produs în apropierea coastelor Bulgariei.

Potrivit Ministerului bulgar al Apărării, nava a fost lovită la aproximativ 18 mile marine, echivalentul a 33 de kilometri, est de localitatea Byala. Membrii echipajului au relatat că trei drone aeriene au lovit puntea și bordajul vasului.

Alarma a fost transmisă la ora 01:57, prin intermediul centrului regional de urgență 112 din Varna.

Trei marinari au fost răniți în atac: doi cetățeni azeri, în vârstă de 42 și 33 de ani, și un cetățean ucrainean de 58 de ani.

Victimele au suferit arsuri de gradul al doilea, iar unul dintre marinari prezintă și un traumatism cranio-cerebral ușor, potrivit autorităților bulgare.

Cei trei au fost internați la Clinica de Arsuri a Spitalului Militar din Varna. Medicii au precizat că viețile lor nu sunt în pericol.

Toți cei 15 membri ai echipajului au fost salvați și transportați în siguranță la Varna. La bord se aflau șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri.

Atacuri în luna octombrie

La începutul lunii octombrie, alte nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone în zonele maritime din apropierea României și Bulgariei.

Incidentele ridică noi semne de întrebare cu privire la securitatea rutelor comerciale din vestul Mării Negre, inclusiv a celor utilizate de navele care pleacă din porturile românești.

Atacurile asupra transportului comercial au consecințe nu doar pentru siguranța echipajelor, ci și pentru fluxurile de mărfuri, costurile de asigurare și activitatea porturilor din regiune.