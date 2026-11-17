Autoritățile de la Sofia au mobilizat două avioane militare Su-25 și un elicopter Cougar pentru căutarea și salvarea celor 19 membri ai echipajului. Potrivit informațiilor publicate de Novinite, toți marinarii au fost salvați.
Incidentul a implicat nava GAS HUSKY, un transportator de gaze înregistrat sub pavilionul Liberiei, care se deplasa către România.
Potrivit publicației bulgare Novinite, care citează Ministerul Apărării de la Sofia, vasul a dispărut de pe radar la scurt timp după miezul nopții.
La ora locală 08:02, baliza de urgență a navei s-a activat și a transmis un semnal de primejdie, indicând scufundarea acesteia.
Ultima poziție cunoscută a vasului era în Marea Neagră, la aproximativ 50 de mile marine, echivalentul a circa 93 de kilometri, est de orașul Byala, situat pe litoralul Bulgariei.
Nava efectua o cursă din Alexandria către portul Midia, de pe litoralul românesc.
După primirea semnalului de urgență, autoritățile bulgare au declanșat o operațiune de căutare și salvare.
La solicitarea structurilor responsabile de intervențiile maritime, șeful Apărării din Bulgaria a dispus mobilizarea unor mijloace aeriene militare.
Un avion Su-25 al Forțelor Aeriene Bulgare a decolat de la Balcic la ora 10:25, pentru a survola zona în care fusese semnalată scufundarea.
În timpul misiunii, echipajul aeronavei a identificat o plută de salvare în care se aflau persoane.
Ulterior, un elicopter Cougar a fost trimis pentru recuperarea supraviețuitorilor.
Un al doilea avion Su-25 a fost mobilizat la scurt timp după ora 11:00, pentru sprijinirea operațiunilor.
La momentul primelor informații, autoritățile încercau să stabilească situația celor 19 persoane aflate la bordul navei GAS HUSKY.
Ulterior, Novinite a publicat o actualizare potrivit căreia întregul echipaj a fost salvat.
Astfel, operațiunea s-a încheiat cu recuperarea tuturor celor 19 marinari.
Incidentul survine la numai o zi după scufundarea unei alte nave comerciale în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei.
Este vorba despre cargoul BETUL 8, al cărui echipaj, format din 12 persoane, a fost salvat luni, 16 noiembrie.
Potrivit relatărilor din presa bulgară, membrii echipajului BETUL 8 au susținut că nava ar fi fost lovită de două drone maritime.
Această afirmație aparține marinarilor și nu reprezintă, pe baza informațiilor disponibile, o concluzie oficială a anchetatorilor.
Ultima poziție cunoscută a navei GAS HUSKY se afla la aproximativ 14,5 mile marine, respectiv aproape 27 de kilometri, de locul în care se răsturnase BETUL 8.
Apropierea geografică și temporală a celor două incidente atrage atenția asupra situației de securitate din regiune.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care transportatorul de gaze cu destinația România s-a scufundat.