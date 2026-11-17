Autoritățile de la Sofia au mobilizat două avioane militare Su-25 și un elicopter Cougar pentru căutarea și salvarea celor 19 membri ai echipajului. Potrivit informațiilor publicate de Novinite, toți marinarii au fost salvați.

Nava a dispărut de pe radar după miezul nopții

Incidentul a implicat nava GAS HUSKY, un transportator de gaze înregistrat sub pavilionul Liberiei, care se deplasa către România.

Potrivit publicației bulgare Novinite, care citează Ministerul Apărării de la Sofia, vasul a dispărut de pe radar la scurt timp după miezul nopții.

La ora locală 08:02, baliza de urgență a navei s-a activat și a transmis un semnal de primejdie, indicând scufundarea acesteia.

Ultima poziție cunoscută a vasului era în Marea Neagră, la aproximativ 50 de mile marine, echivalentul a circa 93 de kilometri, est de orașul Byala, situat pe litoralul Bulgariei.

Nava efectua o cursă din Alexandria către portul Midia, de pe litoralul românesc.

Bulgaria a mobilizat avioane Su-25 și un elicopter Cougar

După primirea semnalului de urgență, autoritățile bulgare au declanșat o operațiune de căutare și salvare.

La solicitarea structurilor responsabile de intervențiile maritime, șeful Apărării din Bulgaria a dispus mobilizarea unor mijloace aeriene militare.

Un avion Su-25 al Forțelor Aeriene Bulgare a decolat de la Balcic la ora 10:25, pentru a survola zona în care fusese semnalată scufundarea.

În timpul misiunii, echipajul aeronavei a identificat o plută de salvare în care se aflau persoane.

Ulterior, un elicopter Cougar a fost trimis pentru recuperarea supraviețuitorilor.

Un al doilea avion Su-25 a fost mobilizat la scurt timp după ora 11:00, pentru sprijinirea operațiunilor.

Toți cei 19 membri ai echipajului au fost salvați

La momentul primelor informații, autoritățile încercau să stabilească situația celor 19 persoane aflate la bordul navei GAS HUSKY.

Ulterior, Novinite a publicat o actualizare potrivit căreia întregul echipaj a fost salvat.

Astfel, operațiunea s-a încheiat cu recuperarea tuturor celor 19 marinari.

A doua navă scufundată în apropierea litoralului bulgăresc, în două zile

Incidentul survine la numai o zi după scufundarea unei alte nave comerciale în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Este vorba despre cargoul BETUL 8, al cărui echipaj, format din 12 persoane, a fost salvat luni, 16 noiembrie.

Potrivit relatărilor din presa bulgară, membrii echipajului BETUL 8 au susținut că nava ar fi fost lovită de două drone maritime.

Această afirmație aparține marinarilor și nu reprezintă, pe baza informațiilor disponibile, o concluzie oficială a anchetatorilor.

Ultima poziție cunoscută a navei GAS HUSKY se afla la aproximativ 14,5 mile marine, respectiv aproape 27 de kilometri, de locul în care se răsturnase BETUL 8.

Apropierea geografică și temporală a celor două incidente atrage atenția asupra situației de securitate din regiune.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care transportatorul de gaze cu destinația România s-a scufundat.