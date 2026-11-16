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O navă cargo cu echipaj turc la bord, lovită de drone maritime în largul Bulgariei

Luni după-amiază, nava cargo sub pavilion somalez, BETUL 8, s-a răsturnat în zona economică exclusivă (ZEE) a Bulgariei din Marea Neagră, după ce a fost lovită de două drone marine, iar toți cei 12 membri ai echipajului, cetățeni turci, au fost salvați cu elicopterul.
O navă cargo cu echipaj turc la bord, lovită de drone maritime în largul Bulgariei
Sursă foto: captură video X, Maritime.bg
Daiana Rob
16 nov. 2026, 17:20, Diverse
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Membrii echipajului au furnizat site-ului bulgar de știri maritime Maritime.bg o fotografie cu dronele care au atacat nava, potrivit Turkye Today.

Totuși, nu a existat nicio confirmare oficială a unui atac cu drone, iar autoritățile maritime bulgare au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incidentului.

„Toate cele 12 persoane au fost evacuate cu succes și urcate la bordul unui elicopter care se îndrepta spre baza aeriană navală Chayka”, a declarat Ministerul Transporturilor din Bulgaria într-un comunicat.

Poliția de frontieră și echipajele medicale de urgență i-au preluat pe marinari, care se aflau într-o stare generală bună, fără leziuni grave, deși sufereau de frig, potrivit Ministerului bulgar al Transporturilor.

În misiune au fost trimise patru nave din Grupul Naval de Luptă împotriva Minelor din Marea Neagră – două bulgare, una română și nava turcă TCG Akcay –, împreună cu două elicoptere Cougar ale Forțelor Aeriene Bulgare și un avion Su-25, potrivit ministerului bulgar al Transporturilor. Operațiunea a fost condusă de Administrația Maritimă a Bulgariei.

Cargobotul naviga în afara apelor teritoriale ale României și Bulgariei

Căpitanul, care a suferit o tăietură ușoară la cap, a răspuns „Fără comentarii” când Maritime.bg l-a întrebat de ce nava tranzita în afara apelor teritoriale ale României și Bulgariei, ambele membre NATO, în ciuda pericolelor cunoscute.

Ofițerul secund a declarat că nu avea cunoștință de faptul că armatorul ar fi dat instrucțiuni specifice privind ruta.

Echipajul a transmis un semnal de urgență la ora 9:15 dimineața, semnalând că nava se scufunda la aproximativ 40 de mile marine sud-est de Capul Kaliakra, a precizat ministerul.

Potrivit unei inspecții aeriene, cargobotul s-ar fi răsturnat, iar o altă navă militară a fost trimisă pentru a verifica eventualele semne de poluare marină.

Până în prezent nu s-a detectat nicio poluare, potrivit Maritime.bg.

Cargobotul cu un volum de 1.882 tone brute, construit în 1988, s-a răsturnat în largul coastei Kamchia, la sud-est de Varna, și s-a scufundat ulterior, potrivit unui raport privind accidentul maritim. Nava transporta grâu.

Atacuri cu drone în Marea Neagră

Incidentul are loc pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra unor nave din largul Bulgariei și României, înregistrate în ultimele săptămâni, pe care experții le asociază cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Acum două săptămâni, o navă care transporta baterii litiu-ion a fost lovită de trei drone la aproximativ 17 mile marine de Capul Kaliakra.

Scafandrii Marinei Române au evaluat, luni, resturile unor drone care pluteau la est de Mangalia și în apropierea localității Sfântu Gheorghe, după ce un avion de patrulare francez a zărit două drone în derivă, potrivit MApN, în timp ce anchetatorii examinează naufragiul navei BETUL 8.

De asemenea, tot luni, o altă navă cargo care naviga sub pavilion tanzanian plutea în derivă în zona Midia. ASVROM a trimis nava de salvare SAR Artemis pentru a interveni.

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