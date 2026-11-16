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O grupare din Bulgaria pentru combaterea minelor marine vine în România. Ce va face în cele două zile

O grupare bulgărească care se ocupa cu combaterea minelor marine vine luni în România, pentru a colabora cu autoritățile române în menținerea siguranței.
O grupare din Bulgaria pentru combaterea minelor marine vine în România. Ce va face în cele două zile
Imagine cu caracter ilustrativ, captură video
Coralia Frigea
16 nov. 2026, 11:31, Social
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MCM BLACK SEA, o grupare navală din Bulgaria care este specializată în combaterea minelor marine, vine luni în România. Timp de două zile, militarii din țara vecină vor asigura menținerea navigației.

Inițiativa face parte din eforturile comune ale României, Bulgariei și Turciei de a proteja zona economică din Marea Neagră.

„La cea de-a XIII-a activare a grupării MCM BLACK SEA, participă vânătorul de mine românesc M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, alături de nave ale Forțelor Navale din Bulgaria și Turcia”, a transmis ministrul Apărării, printr-o postare pe Facebook.

Două drone în largul Mării Negre. Misiunile scafandrilor

Militarii specializați în combaterea dispozitivelor explozive au plecat în dimineața zilei de luni către două drone, detectate ca plutind în derivă de către radarele MApN.

Una dintre drone este localizată în zona Sfântu Gheorghe, iar cea de-a doua se află la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia. În cel de-al doilea caz, intervenția se desfășoară de la bordul unei șalupe maritime a Gărzii de Coastă.

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