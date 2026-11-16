Două drone, semnalate în largul României. Intervenție a Forțelor Navale în zonele Mangalia și Sfântu Gheorghe

Operațiunile se desfășoară în largul litoralului românesc, inclusiv la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia și în zona Sfântu Gheorghe, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Două echipe de scafandri militari, mobilizate pentru evaluarea și neutralizarea fragmentelor

Ministerul Apărării Naționale a anunțat luni că o echipă de scafandri militari din cadrul Forțelor Navale Române, specializată în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD), va efectua evaluarea pirotehnică a unor elemente de dronă aeriană semnalate în derivă la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia.

Militarii vor acționa de la bordul șalupei maritime MAI 3064, aparținând Gărzii de Coastă.

În paralel, o a doua echipă EOD va fi transportată la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române, pentru a interveni asupra unor elemente de dronă semnalate în zona Sfântu Gheorghe.

Operațiunile urmăresc identificarea obiectelor și evaluarea eventualelor riscuri explozive, înainte de stabilirea măsurilor necesare.

Dronele au fost observate de o aeronavă militară franceză

Alerta a fost transmisă duminică, 15 noiembrie, de o aeronavă ATLANTIQUE 2 (ATL-2), aparținând Marinei Naționale Franceze, dislocată în România pentru participarea la operațiunile de descurajare desfășurate sub egida NATO.

Potrivit informațiilor comunicate de MApN, echipajul aeronavei a identificat două drone aeriene aflate în derivă în Marea Neagră.

Una dintre acestea a fost observată la aproximativ 45 de mile marine, respectiv 83 de kilometri, est de Mangalia, iar cealaltă la circa 53 de mile marine, echivalentul a aproximativ 98 de kilometri, est de Chituc.

Intervențiile se desfășoară în baza unui plan comun al autorităților

Acțiunile sunt organizate în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă, care reglementează procedurile de căutare, descoperire, identificare și distrugere a obiectelor neidentificate și a minelor marine.

Scafandrii militari EOD sunt pregătiți pentru identificarea și neutralizarea dispozitivelor explozive, inclusiv în mediul subacvatic.

Gruparea navală MCM Black Sea se deplasează spre Constanța

În contextul operațiunilor de securitate maritimă, gruparea navală pentru combaterea minelor marine MCM Black Sea urmează să se deplaseze din portul bulgăresc Varna către Constanța.

Navele grupării vor rămâne în zonă până la 18 noiembrie.

În perioada 6 – 18 noiembrie are loc cea de-a XIII-a activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, cunoscut sub denumirea Mine Counter-Measures Task Group Black Sea (MCM BLACK SEA).

România participă la această misiune cu vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”.

Din grupare mai fac parte două nave ale Forțelor Navale Bulgare, BGS „Captain Dimitar Dobrev” și BGS „Struma”, precum și nava turcească TCG „Akçay”.

Activitățile desfășurate de această structură multinațională au ca obiectiv creșterea siguranței navigației în Marea Neagră, prin identificarea pericolelor maritime și neutralizarea acestora.

Prezența dronelor în derivă reprezintă un motiv suplimentar pentru verificarea obiectelor suspecte întâlnite în larg, în condițiile în care autoritățile militare urmăresc reducerea riscurilor pentru navigație.