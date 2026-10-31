SONDAJ Avangarde: PSD recuperează teren în fața AUR după intrarea la guvernare. PNL pierde, USR crește / Două partide rămân sub pragul electoral

Potrivit sondajului realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde în perioada 21–26 octombrie, AUR ar obține 35% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în scădere cu un punct procentual față de septembrie.

PSD se situează pe locul al doilea, cu 26%, față de 23% în cercetarea precedentă, în timp ce PNL ocupă poziția a treia, cu 15%, după o scădere de un punct procentual.

USR este creditat cu 10%, în creștere de la 8%, iar UDMR se menține la limita pragului electoral, cu 5%.

Sub pragul electoral de 5% se află SENS, cu 4%, și SOS România, cu 2%. Alte formațiuni politice însumează 3% din opțiunile exprimate.

PSD reduce cu patru puncte diferența față de AUR

Cea mai importantă schimbare față de sondajul Avangarde din septembrie este apropierea PSD de AUR.

Dacă luna trecută partidul condus de George Simion avea un avantaj de 13 puncte procentuale, diferența s-a redus acum la nouă puncte, pe fondul unei creșteri de trei puncte pentru social-democrați și al unei scăderi de un punct pentru AUR.

Evoluția intervine după instalarea Guvernului Luca Niculescu, învestit de Parlament la 20 octombrie, în care PSD deține majoritatea portofoliilor ministeriale.

Social-democrații au decis să revină la guvernare după mai multe luni de criză politică, în timp ce PNL a votat învestirea noului Cabinet, dar a anunțat că rămâne în opoziție.

Jumătate dintre români consideră greșit votul PNL pentru Guvernul Niculescu

Cercetarea Avangarde a analizat și percepția publică asupra deciziei PNL de a vota învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, deși liberalii nu au intrat în Executiv.

Potrivit rezultatelor, 50% dintre respondenți consideră că decizia PNL a fost „mai degrabă greșită”, în timp ce 29% o apreciază drept „mai degrabă bună”.

Alți 21% nu au exprimat o opinie sau au refuzat să răspundă.

Datele evidențiază o percepție predominant negativă asupra strategiei liberalilor, care au justificat sprijinirea noului Executiv prin necesitatea depășirii crizei politice și asigurării stabilității instituționale.

78% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

Dincolo de preferințele electorale, sondajul indică un nivel ridicat de nemulțumire față de situația generală a României.

Nu mai puțin de 78% dintre respondenți consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce numai 16% apreciază că direcția este bună. Restul de 6% nu au exprimat o opinie.

În privința priorităților noului Guvern, cei mai mulți respondenți, 30%, consideră că principala măsură ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor.

Combaterea corupției este indicată de 21% dintre participanți, în timp ce 19% consideră prioritară reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice.

Alți 15% solicită reducerea cheltuielilor statului, inclusiv prin diminuarea aparatului bugetar și a costurilor instituțiilor publice.

Investițiile în infrastructură reprezintă prima prioritate pentru 7% dintre respondenți, iar finanțarea sistemului de sănătate pentru 4%.

Românii resping majorarea taxelor pentru reducerea deficitului

Sondajul arată și o opoziție puternică față de ideea creșterii taxelor generale ca soluție pentru reducerea deficitului bugetar.

Majoritatea respondenților, 59%, consideră că statul ar trebui să își reducă propriile cheltuieli pentru a corecta dezechilibrul bugetar.

O proporție de 20% susține majorarea taxelor aplicate averilor și companiilor.

În schimb, doar 2% dintre persoanele chestionate consideră că soluția ar trebui să fie creșterea taxelor și impozitelor generale, iar 1% indică înghețarea salariilor și pensiilor.

Rezultatele apar în contextul în care noul Guvern trebuie să pregătească bugetul pentru 2027 și măsurile de consolidare fiscală, după o perioadă marcată de deficitul bugetar ridicat și de incertitudinea politică.

Un al doilea sondaj confirmă apropierea PSD de AUR

Rezultatele Avangarde sunt apropiate de cele ale unui sondaj CURS publicat joi, 29 octombrie.

Potrivit cercetării CURS, AUR este creditat cu 34%, PSD cu 26%, PNL cu 16%, USR cu 8%, iar UDMR cu 5%.

Diferența dintre AUR și PSD este de opt puncte procentuale în sondajul CURS, față de nouă puncte în cercetarea Avangarde.

Totodată, ambele cercetări arată o nemulțumire generalizată față de direcția țării. În sondajul CURS, 77% dintre respondenți au apreciat că România merge într-o direcție greșită, comparativ cu 78% în cercetarea Avangarde.

Metodologia sondajului

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 21–26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani.

Marja maximă de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Procentele privind intenția de vot au fost calculate exclusiv din totalul respondenților care au exprimat o opțiune electorală.

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut integral de sociologul Marius Pieleanu.