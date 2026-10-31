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Oficial american, după întâlnirea cu Marius Lazurca: România, unul dintre cei mai de încredere aliați de pe flancul estic al NATO

Subsecretarul de stat american Thomas DiNanno a declarat că România este unul dintre cei mai de încredere aliați ai SUA de pe flancul estic al NATO, după o întâlnire cu consilierul prezidențial Marius Lazurca.
Oficial american, după întâlnirea cu Marius Lazurca: România, unul dintre cei mai de încredere aliați de pe flancul estic al NATO
Sursa foto: X/ Under Secretary of State Thomas G. DiNanno
Iulian Moşneagu
31 oct. 2026, 07:26, Politic
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„O întâlnire excelentă cu consilierul pentru securitate națională al României, Marius Lazurca, în timp ce marcăm 30 de ani de Parteneriat Strategic. Fiind unul dintre cei mai de încredere aliați ai noștri de pe flancul estic al Alianței, cele două țări rămân angajate să colaboreze pentru promovarea priorităților comune în combaterea amenințărilor regionale și a instabilității”, a transmis Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională, într-o postare pe X.

Marius Lazurca cere o prezență militară și economică americană mai puternică în România

La rândul său, consilierul prezidențial Marius Lazurca a prezentat, într-o postare pe X, bilanțul vizitei sale la Washington, unde a avut întâlniri cu mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației americane.

Printre aceștia s-au numărat Elbridge Colby, subsecretar în cadrul Departamentului american al Apărării, Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice, Thomas DiNanno, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, și Dan Holler, consilier al secretarului de stat american.

Lazurca a precizat că a avut, de asemenea, întâlniri cu reprezentanți ai Congresului, ai unor institute de cercetare și ai presei.

„România este un aliat indispensabil al Statelor Unite în regiunea Mării Negre, aflată în prima linie și care își îndeplinește rolul. Suntem pregătiți să facem mai mult, înțelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea Statelor Unite și o prezență militară și economică mai puternică în România”, a scris consilierul președintelui Nicușor Dan.

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