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Drone, sabotaje și atacuri cibernetice: NATO s-a reunit în România pentru a discuta noile amenințări

Dronele, sabotajele, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare au fost printre temele discutate de experții NATO reuniți în România, la simpozionul anual dedicat amenințărilor hibride. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 15-16 octombrie, pe fondul intensificării acțiunilor atribuite Rusiei, care vizează România și alte state de pe Flancul Estic.
Drone, sabotaje și atacuri cibernetice: NATO s-a reunit în România pentru a discuta noile amenințări
sursă foto: captură video
Luiza Moldovan
16 oct. 2026, 17:15, Politic
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România a găzduit, în perioada 15-16 octombrie, Simpozionul anual al NATO pe teme hibride, unde experți ai Alianței, reprezentanți ai statelor membre și partenere, ai Uniunii Europene și ai industriei energetice au discutat despre metodele prin care pot fi combătute mai eficient amenințările hibride.

Evenimentul a avut loc pe fondul intensificării acțiunilor atribuite Federației Ruse, care vizează România, statele de pe Flancul Estic și partenerii acestora, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Riscurile la adresa infrastructurii critice

Printre amenințările analizate s-au numărat incidentele cu drone, actele de sabotaj, atacurile cibernetice, dezinformarea și campaniile de influență.

Participanții au discutat și despre riscurile la adresa infrastructurii critice, precum și despre încercările de atentate.

Discuțiile au urmărit identificarea unor modalități prin care statele aliate pot răspunde mai eficient acestor acțiuni și pot descuraja repetarea lor. Temele abordate au vizat atât cooperarea dintre state, cât și colaborarea cu sectorul privat, în special pentru protejarea infrastructurii critice.

România, Ucraina și Republica Moldova, schimb de experiență

La simpozion au participat experți NATO, reprezentanți ai statelor aliate și partenere, ai Uniunii Europene și ai industriei din domeniul energiei.

Reprezentanții UE, ai Republicii Moldova și ai Ucrainei au prezentat experiențele acumulate în combaterea amenințărilor hibride.

Implicarea acestor parteneri este relevantă în contextul riscurilor de securitate din regiune, unde atacurile cibernetice, dezinformarea și acțiunile care vizează infrastructura pot afecta atât instituțiile publice, cât și activitatea economică și viața de zi cu zi a populației.

Coordonare între autorități

Cooperarea cu sectorul privat a reprezentat un alt punct important al discuțiilor.

Protejarea infrastructurii critice, inclusiv în domeniul energiei, presupune coordonare între autorități și operatorii care gestionează sisteme esențiale pentru funcționarea statului.

Simpozionul anual al NATO pe teme hibride a fost organizat în comun de Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne și al Serviciului Român de Informații, și de Divizia pentru transformare digitală și teme cibernetice din cadrul Secretariatului Internațional al NATO.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 15 și 16 octombrie 2026, într-un context regional marcat de diversificarea amenințărilor la adresa securității.

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