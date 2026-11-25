Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat miercuri, 25 noiembrie, la Europa FM, că mai multe state aliate sprijină deja România în supravegherea spațiului aerian și a Mării Negre.

În contextul incidentelor provocate de dronele care pătrund în spațiul aerian românesc, ministrul a fost întrebat despre capacitatea țării de a identifica, urmări și intercepta aceste aparate, dar și despre măsurile suplimentare de protecție a populației.

Oprea: „Toate sunt înlănțuite, toate trebuie să funcționeze bine”

Întrebat unde se află principalele vulnerabilități ale României, la detectarea, urmărirea sau interceptarea dronelor, Radu Oprea a explicat că toate aceste componente trebuie să funcționeze împreună.

„Toate sunt înlănțuite, toate trebuie să funcționeze bine. Avem nevoi”, a afirmat ministrul.

Acesta a prezentat și discuțiile purtate cu un producător francez pentru achiziția unor radare destinate supravegherii spațiului aerian la joasă altitudine.

„Am vorbit cu o companie franceză, care ne va furniza radarele GapFiller, care văd în zona aceasta de zbor la joasa altitudine, adică acolo unde dronele zboară astăzi și ne-au promis, ei sunt finanțați prin SAFE, ne-au promis că ne vor livra mai devreme”, a declarat Oprea.

Ministrul a precizat că autoritățile lucrează și la alte inițiative, care vor fi prezentate public atunci când vor putea fi anunțate concret.

Sprijin din partea Statelor Unite și a altor aliați NATO

Referitor la cooperarea internațională, ministrul a susținut că România beneficiază deja de informații furnizate de aeronave aliate care desfășoară misiuni deasupra Mării Negre.

„Mai multe națiuni, mai mulți aliați din NATO și state europene au răspuns solicitărilor României, sunt prezenți, ne ajută, furnizează informații. Avem un foarte mare sprijin din partea Statelor Unite ale Americii și acolo colaborăm foarte mult”, a declarat Radu Oprea.

Acesta a menționat și existența unor sisteme de supraveghere deja operaționale, subliniind că România colaborează permanent cu partenerii externi.

Finanțare europeană pentru securitatea Mării Negre

Ministrul a făcut referire și la un proiect european de consolidare a securității în regiunea Mării Negre, pentru care a menționat o finanțare de 50 de milioane de euro destinată unui hub de securitate și alte 10 milioane de euro pentru posibile intervenții de salvare pe mare.

Potrivit acestuia, proiectul urmărește îmbunătățirea schimbului de informații, a coordonării instituționale și a supravegherii infrastructurii critice.

„Va însemna să avem centre de comandă, o mai bună informație, o mai bună colaborare cu toate structurile de decizie și NATO și Europene”, a explicat ministrul.

Ce se întâmplă când populația primește mesaje de alertă

Radu Oprea a vorbit și despre măsurile luate în județul Tulcea, unde locuitorii au primit în repetate rânduri avertizări privind posibile amenințări aeriene.

„Suntem prezenți tocmai pentru a da o încurajare și o siguranță cetățenilor români că lucrurile sunt sub control”, a declarat acesta.

Ministrul a precizat că protecția civilă și pregătirea populației intră în atribuțiile structurilor pentru situații de urgență, dar că Ministerul Apărării colaborează permanent cu acestea.

„Nu este o chestiune de a pasa vreo responsabilitate, de a fugi de vreo responsabilitate, colaborăm. Suntem prezenți tot timpul acolo unde este nevoie de noi”, a subliniat Oprea.