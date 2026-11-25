Șeful Executivului a vizitat fabrica Ford Otosan din Craiova după o deplasare la uzina Dacia, cele două întâlniri fiind dedicate analizării perspectivelor industriei auto din România și identificării unor soluții pentru dezvoltarea acesteia.

Premierul a evidențiat importanța economică a sectorului, care asigură locuri de muncă pentru sute de mii de români și are o contribuție semnificativă la produsul intern brut.

Premierul vrea o colaborare mai strânsă cu producătorii auto

În discursul susținut la Ford Otosan, Luca Niculescu a subliniat că dezvoltarea industriei auto reprezintă o prioritate pentru autorități, în condițiile transformărilor tehnologice și economice prin care trece sectorul.

Premierul a anunțat intenția de a crea o structură dedicată dialogului cu reprezentanții industriei, pentru identificarea unor măsuri concrete de susținere.

„Vreau să creăm un task force dedicat industriei de automobil din România pentru a vedea cum putem să vă sprijinim într-un mod cât mai concret”.

Șeful Guvernului a insistat asupra legăturii dintre performanțele companiilor și rezultatele economiei naționale.

„Succesul dumneavoastră este evident și succesul nostru”, a declarat acesta.

Industria auto, un sector strategic pentru economia României

Premierul a arătat că vizitele la cele două mari uzine auto au urmărit nu doar evaluarea investițiilor existente, ci și discutarea perspectivelor sectorului.

În intervenția sa, acesta a făcut referire la numărul mare de angajați și la contribuția industriei auto la economia românească.

De asemenea, a menționat discuțiile privind măsurile de sprijin care pot fi adoptate atât la nivelul Guvernului, cât și la nivel european.

Mesaj pentru Ford Otosan: „Sunt impresionat de ce am văzut”

Luca Niculescu a apreciat investițiile și nivelul tehnologic al uzinei din Craiova, evocând și tradiția de aproximativ 50 de ani a producției auto locale.

„Ceea ce faceți aici, la Craiova, este și succesul Românei”, a afirmat premierul.

Acesta a transmis că își dorește continuarea colaborării dintre autorități și producătorii auto, inclusiv prin implicarea consilierilor guvernamentali responsabili de sector.

La finalul vizitei, premierul a mulțumit conducerii uzinei pentru prezentarea activităților și a investițiilor realizate.

„Sunt impresionat de ce am văzut”, a declarat Luca Niculescu.