Rusia nu a comentat imediat informațiile transmise de Statul Major ucrainean, potrivit căruia baza aeriană Savasleika, situată în regiunea Nijni Novgorod, la est de Moscova, a fost vizată de cele mai recente atacuri cu rază lungă de acțiune, menite să slăbească efortul de război al Rusiei, relatează Reuters.

Trei avioane MiG-31, utilizate pentru lansarea de rachete hipersonice, și două bombardiere Su-34 au fost scoase din uz „pentru o anumită perioadă”, a precizat Statul Major ucrainean.

Operațiunea vine după o serie de atacuri importante efectuate de forțele ucrainene în ultimele zile, în urma cărora două nave rusești au fost lovite în apele Libiei, iar o altă navă rusească a fost lovită în Golful Finlandei.

Săptămâna trecută, Ucraina a distrus segmentul rutier al podului de importanță strategică pentru Rusia, care asigură legătura cu peninsula Crimeea, în urma unor atacuri succesive.

Kievul încearcă să slăbească puterea militară a Moscovei, în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene și a atacurilor rusești asupra orașelor din apropierea liniei frontului.

Forțele ucrainene urmăresc să neutralizeze lansatoarele rusești de rachete balistice utilizate în multe dintre aceste atacuri, lovind 16 astfel de sisteme în ultimele luni, a declarat în această săptămână ministrul Apărării, Evhenii Hmara.

Atacurile ucrainene cu drone au redus cu 45% volumul de petrol procesat de rafinăriile din Rusia de la sfârșitul lunii octombrie, potrivit unor surse din industrie. Kievul a anunțat că va înceta atacurile asupra infrastructurii energetice rusești doar atunci când Moscova va face același lucru.