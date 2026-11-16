Primele două avioane IAR-99 SM modernizate au fost recepționate de MApN. Aeronavele vor pregăti piloții pentru F-16

Cele două aeronave IAR-99 SM au fost recepționate luni, 16 noiembrie, de o comisie formată din specialiști ai Direcției generale pentru armamente și ai Statului Major al Forțelor Aeriene.

Contractul a fost încheiat între Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, și compania Avioane Craiova SA și face parte din programul „Revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea Ministerului Apărării Naționale”.

Programul urmărește dezvoltarea capacității de instruire și antrenament avansat, astfel încât piloții să poată face trecerea la zborul pe aeronave F-16. De asemenea, acesta vizează menținerea capacității de sprijin aerian apropiat.

Avionul IAR-99 SM asigură tranziția piloților de la aeronavele cu motor turbopropulsor, cu elice, la cele cu motor cu reacție și reprezintă o etapă importantă în pregătirea pentru operarea avioanelor de luptă F-16.