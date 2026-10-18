Imagini spectaculoase din avioanele F-16: Momentul în care piloții români doboară două drone Geran

„Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate! Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate seara trecută de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, este mesajul MApN, publicat pe Facebook.

Imaginile au fost făcute din avioanele F-16.

Două drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție, au fost doborâte sâmbătă de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, după ce au pătruns în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au decolat la ora 17:43 pentru interceptarea țintelor.

Dronele au fost doborâte în apropiere de Sulina.