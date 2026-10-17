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Încă două drone de atac de tip Geran, doborâte de avioane F-16 românești în apropiere de Sulina

Două drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție, au fost doborâte sâmbătă de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, după ce au pătruns în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Încă două drone de atac de tip Geran, doborâte de avioane F-16 românești în apropiere de Sulina
Aeronave F-16. Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
17 oct. 2026, 20:44, Social
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Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au decolat la ora 17:43 pentru interceptarea țintelor.

Dronele au fost doborâte în apropiere de Sulina

Conform MApN, prima dronă a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spațiul aerian național.

Cea de-a doua țintă aeriană a fost neutralizată la ora 18:05, la est de Sulina, după aproximativ cinci minute petrecute în spațiul aerian al României.

Ministerul precizează că ambele ținte erau drone de atac din familia Geran, echipate cu motoare cu reacție.

Incursiuni repetate ale dronelor în apropierea graniței

MApN a transmis că, în săptămâna anterioară incidentului, sistemele radar au detectat, în opt situații distincte, ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România.

În patru dintre aceste cazuri, aparate de zbor fără pilot au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național.

Totodată, în aceeași perioadă, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că își adaptează permanent procedurile și măsurile de răspuns pentru protejarea spațiului aerian național și a mării teritoriale.

Nu a fost singurul eveniment de acest tip de sâmbătă. Piloții Forțelor Aeriene Române au doborât sâmbătă două drone care au pătruns în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

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