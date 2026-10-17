Două drone intrate în spațiul aerian al României, doborâte de piloți români de F-16 deasupra Mării Negre

Potrivit informării publicate pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Apărării, incidentul a avut loc în jurul orei 18:00. Piloții români se aflau la manșa unor aeronave de luptă F-16 când au interceptat și doborât cele două drone.

Aparatele de zbor fără pilot au fost doborâte deasupra Mării Negre, conform anunțului MApN.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat sâmbătă, 17 octombrie, de pe Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 17:43, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest”, arată MApN într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, la ora 17:59, prima țintă a pătruns în spațiul aerian național, fiind doborâtă de una dintre aeronavele F-16 la ora 18:01.

O a doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă de cealaltă aeronavă F-16 la ora 18:05.

Ambele ținte aeriene au fost identificate ca fiind drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.