Mai multe explozii și o posibilă activitate a dronelor au fost raportate pe 21 noiembrie în apropierea bazei navale a Flotei ruse din Marea Baltică, situată în orașul Baltiisk, din regiunea Kaliningrad.

În mai multe zone ale enclavei rusești au fost activate sirenele de raid aerian.

Informațiile au fost publicate de canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Lachentyt, care au relatat despre explozii repetate, zgomote produse de drone și o posibilă intervenție a apărării antiaeriene ruse.

Publicația Kyiv Independent relatează că, la momentul publicării informațiilor, nu era clar dacă baza navală a fost ținta unui atac și nici dacă instalațiile militare din zonă au suferit avarii.

O regiune de importanță strategică deosebită

Relatările apar într-un context de tensiuni sporite în regiunea Mării Baltice.

Regiunea Kaliningrad este o enclavă rusă situată între Polonia și Lituania, ambele membre NATO, ceea ce îi conferă o importanță strategică deosebită.

Publicația Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica independent informațiile despre explozii și nici dacă baza navală rusă a fost lovită.

Efecte colaterale asupra comunicațiilor

Alerta de securitate a avut și efecte asupra transporturilor și comunicațiilor din regiune.

Potrivit presei ucrainene, aeroportul Khrabrovo din Kaliningrad a instituit restricții temporare, iar operatorii de telefonie mobilă au avertizat utilizatorii că accesul la internet ar putea fi limitat din motive de securitate.

Între timp, pe rețelele sociale au apărut imagini cu fum și o lumină roșiatică pe cerul regiunii, însă locul și cauza presupusului incendiu nu au fost confirmate independent.