Incidentul s-a produs vineri dimineață, în timp ce Rusia desfășura un atac de amploare asupra teritoriului ucrainean.

Un obiect neidentificat a căzut într-un câmp din apropierea graniței

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat, la ora locală 7:07, că investighează o posibilă pătrundere a unor obiecte aeriene neidentificate în spațiul aerian al țării, relatează TVP World.

O echipă de căutare și salvare a fost trimisă în districtul Biłgoraj, din sud-estul Poloniei, după ce autoritățile au primit informații privind căderea unui obiect în apropierea localității Chmielek.

Ulterior, reprezentanții Centrului Regional pentru Managementul Situațiilor de Criză din Lublin au indicat că un obiect ar fi căzut pe un teren agricol din localitatea Lipowiec, comuna Księżpol, unde a izbucnit un incendiu.

Dariusz Działo, reprezentant al instituției, a precizat că nu fusese stabilit dacă obiectul era o dronă sau o rachetă.

Accesul în zona incidentului a fost restricționat, iar pompierii au intervenit pentru gestionarea situației. Potrivit autorităților, nu existau riscuri imediate pentru gospodăriile sau pădurile din apropiere.

Wybuch w powiecie biłgorajskim (okolice Chmielka) https://t.co/AZZPT5aX0J — Elijah Mikaelson (@mikaelson135) November 20, 2026

Armata verifică o posibilă încălcare a spațiului aerian

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al armatei poloneze, Jacek Goryszewski, a declarat pentru TVN24 că serviciile de intervenție au fost mobilizate după sesizările primite de la locuitori.

Datele radar sugerează că incidentul s-ar fi putut produce după ora 6:30, însă înregistrările sunt încă analizate pentru stabilirea circumstanțelor.

Autoritățile încearcă să determine atât natura obiectului, cât și eventualul traseu al acestuia.

Parchetul districtual din Lublin a deschis proceduri pentru investigarea posibilei încălcări a spațiului aerian polonez. Anchetatorii verifică inclusiv dacă au existat mai multe obiecte implicate în incident.

Donald Tusk: Nu mai există o amenințare aeriană imediată

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că a primit informări din partea ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, și a ministrului de Interne, Marcin Kierwiński, privind situația de securitate din districtul Biłgoraj.

Șeful guvernului a transmis că nu mai exista o amenințare aeriană imediată și că echipele specializate se aflau la locul incidentului.

În cursul nopții, avioane militare poloneze și aliate au patrulat în spațiul aerian al țării, fiind pregătite să intervină în cazul identificării unor amenințări.

Activitatea aeroportului din Rzeszów a fost suspendată temporar din cauza operațiunilor aviației militare.

Totodată, Centrul Guvernamental pentru Securitate a emis o avertizare pentru 20 de districte din regiunile Lublin și Podkarpackie. Alerta a fost retrasă la scurt timp după ora 7:30, iar operațiunile aeriene militare s-au încheiat ulterior.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. https://t.co/Xu6oaAr32f — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 20, 2026

Autoritățile le-au cerut locuitorilor să respecte indicațiile serviciilor de urgență și să nu se apropie de zona în care a fost semnalată căderea obiectului.

Deocamdată, nu a fost confirmată natura obiectului și nici proveniența acestuia. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.