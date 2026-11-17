Maia Sandu a declarat că incursiunea arată lipsa de respect a Federației Ruse față de statutul și securitatea Republicii Moldova, după ce spațiul aerian a fost închis ca urmare a semnalării unei drone care se îndrepta spre Chișinău

„Azi seara, locuitorii Chișinăului s-au alertat din cauza că dronele războiului pornit de Rusia ajung chiar deasupra orașului. Oamenii sunt îngrijorați pentru că înțeleg că Rusiei nu-i pasă nici de neutralitate, nici de suveranitate și nici de viața umană. Iar când Rusia mimează grija față de soarta Moldovei în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă – aceasta arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova”, se arată în mesajul publicat de Maia Sandu, pe Facebook.

Apel la investiții în apărare și susținerea Ucrainei

Președinta a recunoscut că țara sa nu dispune încă de capacitățile de apărare necesare pentru a se proteja, dar a declarat că Moldova va continua să susțină efortul Ucrainei de a rezista invaziei ruse, subliniind necesitatea investițiilor în apărare.

„Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Încă nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene”, a mai transmis Maia Sandu.

Sesizări de explozii în mai multe raioane

Reacția Maiei Sandu vine la scurt timp după ce întreg spațiul aerian al Republicii Moldova a fost restricționat marți, după ce o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se dinspre sud către sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, au fost înregistrate mai multe sesizări primite din partea unor cetățeni din Chișinău și din raioanele Orhei și Florești:

-Chișinău, ora 17:09 – Un cetățean a comunicat că în apropierea satului Cheltuitori, într-o zonă împădurită, s-ar fi auzit o explozie.

-Orhei, ora 17:22 – Un cetățean a sesizat că în apropierea satului Pohorniceni a căzut o dronă, lângă o pădure, fără a exploda.

-Florești, ora 17:35 – Locuitorii satului Cuhureștii de Sus au comunicat că au auzit o bubuitură puternică.