Siegfried Mureșan, întâlnire cu Maia Sandu la Parlamentul European: „Pregătim din timp următorul sprijin financiar pentru Republica Moldova în procesul de aderare”

„Pregătim din timp următorul sprijin financiar pentru Republica Moldova în procesul de aderare”, a scris Siegfried Mureșan, luni, pe Facebook.

„M-am bucurat să primesc astăzi, în Parlamentul European, vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Am felicitat-o pentru progresele extraordinare realizate de Republica Moldova atât în procesul de aderare, cât și în implementarea Planului de creștere de 1,9 miliarde de euro, cel mai mare pachet de sprijin european din istoria Republicii Moldova”, a transmis eurodeputatul liberal.

Mureșan a subliniat că Republica Moldova își propune să finalizeze negocierile de aderare până la începutul anului 2028, iar Uniunea Europeană trebuie să pregătească din timp noi instrumente de sprijin financiar.

„Noi, Uniunea Europeană, trebuie să răspundem cu aceeași hotărâre. De aceea, trebuie să pregătim deja următorul instrument de sprijin financiar pentru creșterea nivelului de trai și apropierea Republicii Moldova de standardele europene, înainte de aderare. Cum Planul de creștere acoperă perioada 2025–2027, trebuie să avem un nou instrument pregătit de la 1 ianuarie 2028”, a transmis Siegfried Mureșan.

Fonduri de preaderare pentru Republica Moldova

Acesta consideră că viitorul buget multianual al UE trebuie să includă suficiente resurse pentru finanțarea Republicii Moldova în perioada de preaderare, după modelul sprijinului de care a beneficiat România înainte de intrarea în Uniunea Europeană.

„Tocmai de aceea, este atât de important să avem, în viitorul buget multianual al UE pentru 2028–2034, suficiente resurse pentru a oferi Republicii Moldova fonduri de preaderare, așa cum a avut și România înainte de a adera. De aceea, ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE, obiectivul meu este să conving statele membre să alocăm suficiente resurse pentru Republica Moldova în viitorul buget. A sprijini cât mai mult Republica Moldova este bine pentru România și este important pentru toată Uniunea Europeană”, a mai transmis eurodeputatul.