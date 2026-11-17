Jensen Huang va participa la interviuri transcrise în fața Comisiei pentru Afaceri Externe, a Comisiei speciale pentru Partidul Comunist Chinez și a Comisiei pentru Informații, a anunțat Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, citată de Reuters. Audierile vor avea loc pe 1 decembrie.

Consilierul juridic general al Nvidia, Tim Teter, urmează să fie audiat în fața acelorași comisii pe 2 decembrie.

„Așteptăm cu interes să aflăm de la Jensen Huang și Tim Teter detalii despre rolul lor într-o posibilă încălcare a securității noastre naționale. Poporul american are nevoie de răspunsuri cu privire la rolul domnului Huang și al companiei Nvidia în facilitarea accesului unor actori periculoși din Republica Populară Chineză la cele mai avansate cipuri ale noastre, precum și cu privire la rolul pe care l-ar fi putut avea, în acest scandal, o persoană care ar putea fi un agent al serviciilor de informații chineze”, au transmis președinții republicani ai comisiilor.

Contextul demisiei de la conducerea Nvidia

Demisia lui Huang de la conducerea Nvidia vine după mai multe dezvăluiri privind viața sa personală și posibile implicații pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Scandalul a început după apariția informațiilor despre relația lui Huang cu Alice Huang, o femeie de afaceri suspectată de serviciile americane de informații că ar avea legături cu spionajul chinez. Acuzațiile nu au fost demonstrate public, iar autoritățile chineze au respins suspiciunile de spionaj.

Ulterior, The New York Times a relatat despre o a doua relație extraconjugală a lui Huang, de această dată cu Kimberly Powell, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia.

Ancheta internă din companie

Huang a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi compromis secretele companiei sau securitatea națională americană.

Consiliul de Administrație al Nvidia a angajat firma de avocatură Wachtell Lipton pentru a investiga acuzațiile privind posibilele implicații de contrainformații ale scandalului.