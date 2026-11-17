Bronson, pe numele său real Michael Peterson, a petrecut o mare parte din ultimii 50 de ani în închisoare, cu excepția a două scurte perioade în care a recidivat, pentru o serie de furturi, arme de foc și infracțiuni violente, relatează Sky News.

Acestea au inclus 11 incidente de luare de ostatici în nouă asedii diferite, printre vicime numărându-se guvernatori de închisori, medici, personal și, cu o ocazie, propriul său avocat.

Comisia de Eliberare Condiționată a luat în considerare eliberarea bărbatului în vârstă de 73 de ani de nouă ori; a opta audiere a sa din 2023 a fost a doua care a avut loc vreodată în public în Regatul Unit.

Bronson, care și-a schimbat numele de familie în Salvador în 2014, este unul dintre deținuții cu cea mai lungă perioadă de închisoare din Marea Britanie.

În decizia sa privind cel de-al nouălea apel, publicată marți, comisia de eliberare condiționată a constatat că „dl Salvador a continuat să aibă dificultăți în a avea încredere în persoanele aflate la autoritate”.

„Comisia a aflat că comportamentul său a continuat să fie mixt de la ultima sa evaluare”, a adăugat comisia.

„Au existat câteva rapoarte pozitive despre dl Salvador, inclusiv în legătură cu interacțiunea sa cu personalul și cu informații despre utilizarea violenței de către acesta în trecut.” „Au existat, însă, și alte incidente de violență împotriva personalului și a altor deținuți. Dovezile furnizate au indicat, de asemenea, că domnul Salvador nu avea motivația de a respecta regulile închisorii.”

Și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în închisoare

La începutul acestui an, el a solicitat ca ultima sa audiere pentru eliberare condiționată să aibă loc în mod public, dar a fost respinsă pentru că nu existau resursele necesare.

Bronson a fost condamnat pentru prima dată în 1974, când avea 21 de ani, și a fost închis timp de șapte ani pentru jaf, efracție agravată, agresiune cu intenția de a jaf și deținere de armă de foc.

De atunci, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în închisoare pentru o serie de infracțiuni diferite.