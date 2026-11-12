Cutremur la Nvidia: Jensen Huang a demisionat după 33 de ani la conducerea gigantului AI. Scandal de spionaj și relații extraconjugale

Nvidia a confirmat oficial că Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a renunțat atât la funcția de director general, cât și la cea de președinte și la locul său în Consiliul de Administrație.

Colette Kress, directoarea financiară a companiei, a fost numită CEO interimar și va conduce Nvidia până la desemnarea unui succesor permanent. Consiliul de Administrație a anunțat că va analiza atât candidați din interiorul companiei, cât și din exterior.

Totodată, Harvey C. Jones a fost numit primul președinte al Consiliului de Administrație al Nvidia.

Scandalul care a zguduit Nvidia

Demisia vine după mai multe zile de dezvăluiri privind viața personală a lui Huang și posibile implicații pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Duminică, 8 noiembrie, Jensen Huang și-a cerut scuze public pentru că i-a fost infidel soției sale, fără să ofere detalii despre relația cu femeia de afaceri Alice Huang.

Potrivit relatărilor din presa americană, aceasta ar fi avut legături cu o companie clientă Nvidia, Megaspeed, și ar fi fost suspectată de serviciile americane de informații de legături cu spionajul chinez. Aceste suspiciuni nu reprezintă concluzii judiciare definitive.

Ulterior, The New York Times a relatat despre o a doua relație extraconjugală a lui Huang, de această dată cu Kimberly Powell, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia.

Huang a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi compromis secretele companiei sau securitatea națională americană.

Consiliul de Administrație al Nvidia a angajat firma de avocatură Wachtell Lipton pentru a investiga acuzațiile privind posibilele implicații de contrainformații ale scandalului.

Acțiunile Nvidia, sub presiune

Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 10% în tranzacțiile dinaintea deschiderii bursei americane, potrivit Reuters, pe fondul incertitudinilor privind viitorul companiei. Nvidia urmează să își prezinte rezultatele financiare trimestriale pe 17 noiembrie.

Huang a cofondat Nvidia în 1993 și a condus transformarea acesteia dintr-un producător de procesoare grafice într-unul dintre principalii furnizori de infrastructură pentru inteligența artificială.

Compania a cunoscut o ascensiune spectaculoasă după lansarea ChatGPT, la sfârșitul anului 2022, când cererea pentru procesoarele sale destinate antrenării modelelor AI a crescut exploziv.

Huang devenise una dintre cele mai influente voci ale industriei inteligenței artificiale în relația cu administrația de la Washington, susținând inclusiv relaxarea unor restricții asupra exporturilor de cipuri avansate către China.