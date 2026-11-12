După 13 ani. Harghita pornește în decembrie sistemul de deșeuri cu pubele cu cip și insule cu cartelă

De la colectarea din gospodării până la sortare, tratare și depozitare, întregul proces va fi organizat unitar. Identificarea electronică a recipientelor și monitorizarea operațiunilor de colectare vor permite un control mai riguros al serviciului și o mai mare transparență.

După 13 ani, județul Harghita se apropie de momentul punerii în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor. Operaționalizarea serviciului este prevăzută pentru luna decembrie 2026 și va marca o schimbare importantă în modul în care sunt colectate, transportate, sortate, tratate și depozitate deșeurile din județ.

Noul sistem nu presupune doar înlocuirea pubelelor sau modificarea programului de colectare. Este vorba despre organizarea unui serviciu unitar la nivelul întregului județ, susținut de o infrastructură construită prin fonduri europene și completat de tehnologii moderne de identificare și monitorizare.

Una dintre particularitățile sale este introducerea identificării electronice a recipientelor de colectare. Pubelele vor fi dotate cu cipuri RFID, iar sacii de colectare cu coduri de bare. care permit asocierea lor cu utilizatorii și înregistrarea operațiunilor de golire. În acest fel, colectarea deșeurilor va putea fi urmărită mai precis, iar datele înregistrate vor contribui la verificarea serviciilor efectuate și la aplicarea principiului „Plătește pentru cât arunci”.

Un sistem în care colectarea deșeurilor poate fi verificată

În noul sistem, fiecare recipient individual destinat deșeurilor reziduale va putea fi identificat electronic. La ridicarea deșeurilor, sistemul va permite înregistrarea golirii, oferind o evidență a utilizării serviciului. Această tehnologie este importantă atât pentru operatori, cât și pentru cetățeni deoarece permite o monitorizare mai riguroasă a activității de colectare și oferă informații care pot fi utilizate pentru clarificarea eventualelor neconcordanțe sau reclamații.

Autovehiculele de colectare vor fi dotate și cu sisteme de supraveghere video, inclusiv camere care înregistrează operațiunile de golire. În cazul unor sesizări privind deteriorarea recipientelor sau efectuarea serviciului, înregistrările vor putea contribui la verificarea situației.

În zonele de blocuri, colectarea va fi organizată prin puncte comune, inclusiv insule de colectare securizate, cu acces controlat prin cartelă. Acestea vor permite o utilizare mai organizată a infrastructurii și o mai bună identificare a beneficiarilor.

Prin combinarea identificării electronice, a evidenței golirilor și a monitorizării operațiunilor, județul Harghita urmărește dezvoltarea unui sistem cu un grad ridicat de trasabilitate și transparență, care poate deveni un exemplu relevant și la nivel național.

Deșeurile vor avea un circuit organizat la nivelul întregului județ

O altă schimbare majoră este integrarea tuturor etapelor gestionării deșeurilor într-un singur sistem județean care cuprinde colectarea separată, transportul, transferul, sortarea, compostarea, tratarea și depozitarea conformă a deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate.

Un rol central îl are Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, care dispune de infrastructura necesară sortării și tratării deșeurilor, precum și depozitării conforme. Astfel, gestionarea deșeurilor nu se va încheia în momentul în care acestea sunt ridicate din fața gospodăriei. Fiecare etapă va face parte dintr-un proces organizat, al cărui obiectiv este recuperarea unei cantități cât mai mari de materiale și reducerea deșeurilor care ajung la depozitarea finală.

În februarie 2026 a fost semnat contractul de concesiune pentru colectarea și transportul deșeurilor la nivelul județului, pentru o perioadă de opt ani, cu asocierea formată din RDE Harghita, AVE România și RDE Huron. Acest pas a permis trecerea la pregătirea operațională a noului serviciu.

Colectarea separată începe în fiecare gospodărie

Pentru locuitorii județului, una dintre cele mai importante schimbări va fi separarea deșeurilor încă de la sursă.

În mediul rural, gospodăriile vor primi recipiente negre de 120 de litri, prevăzute cu cip RFID, pentru deșeurile reziduale, saci destinați hârtiei și cartonului, respectiv plasticului și metalului, precum și compostoare de 350 de litri pentru biodeșeurile adecvate compostării la domiciliu.

În cazul caselor individuale din mediul urban, colectarea biodeșeurilor din bucătărie se va realiza separat, în recipiente maro, alături de colectarea deșeurilor reziduale și a materialelor reciclabile.

Pentru locuitorii de la bloc, vor fi organizate puncte comune de colectare, cu recipiente distincte pentru diferitele categorii de deșeuri, iar pentru pregătirea lansării serviciului au fost achiziționate aproximativ 74.000 de pubele și 71.850 de compostoare.

Sistemul urmărește să încurajeze colectarea separată și reducerea cantității de deșeuri reziduale. Cu cât mai multe materiale sunt colectate corect și pot fi valorificate, cu atât mai puține deșeuri vor ajunge la depozitare. Impactul asupra mediului reprezintă unul dintre principalele argumente pentru implementarea sistemului integrat. Colectarea separată a hârtiei, cartonului, plasticului, metalului și sticlei creează condiții pentru creșterea cantităților trimise spre reciclare. Compostarea biodeșeurilor contribuie la reducerea fracției reziduale, iar sortarea și tratarea deșeurilor înainte de depozitare urmăresc diminuarea cantităților eliminate definitiv.

Prin utilizarea infrastructurii conforme și organizarea întregului circuit, sistemul poate contribui la reducerea riscurilor de poluare a solului și a apelor, la utilizarea mai eficientă a resurselor și la protejarea mediului înconjurător.

Un rezultat important al proiectului a fost deja închiderea și ecologizarea a opt depozite municipale vechi, neconforme cu normele de protecție a mediului

Efectele pozitive ale noului sistem vor depinde însă și de participarea populației. Separarea corectă a deșeurilor în gospodării este esențială pentru ca materialele reciclabile să poată fi recuperate, iar cantitatea de deșeuri reziduale să scadă.

Primul contract de finanțare pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Harghita a fost semnat în octombrie 2013. Investițiile au vizat construirea infrastructurii necesare gestionării deșeurilor la standarde europene.

Deși lucrările de infrastructură au fost finalizate anterior, punerea în funcțiune a unui serviciu unitar la nivelul întregului județ a presupus proceduri complexe de achiziție publică, stabilirea modelului de operare și adaptarea repetată a documentației la modificările legislative.

Închiderea unor proceduri, reluarea licitațiilor și schimbările intervenite în legislația privind gestionarea deșeurilor au prelungit procesul. În paralel, creșterea costurilor energiei și combustibililor a impus actualizarea analizelor economice și a calculelor tarifare.

În 2026, odată cu semnarea contractului de concesiune pentru colectare și transport, proiectul a intrat în etapa pregătirii operaționale.

În prezent se desfășoară încheierea contractelor cu populația, distribuirea recipientelor și pregătirea infrastructurii necesare lansării serviciului în luna decembrie.

O schimbare care depinde și de implicarea cetățenilor

Punerea în funcțiune a sistemului integrat reprezintă un pas important pentru județul Harghita, iar rezultatele sale vor depinde de cooperarea tuturor celor implicați.

După 13 ani de investiții, proceduri și pregătiri, obiectivul este ca județul Harghita să beneficieze de un sistem modern, transparent și verificabil, care să asigure gestionarea responsabilă a deșeurilor și să contribuie, pe termen lung, la un mediu mai curat.