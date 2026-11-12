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Care este cea mai mare pensie specială din România. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”

Șefa Casei de Pensii dezvăluie care este cea mai mare pensie specială din România. Un fost magistrat este cel care încasează suma de 67.000 de lei, lunar.
Care este cea mai mare pensie specială din România. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”
Sursa foto: Antena 3
Coralia Frigea
12 nov. 2026, 15:58, Social
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Directoarea Casei Naționale de Pensii a declarat, într-un interviu la Antena 3, că cea mai mare pensie de serviciu este câștigată de un fost magistrat.

Întrebată despre indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 cu 7,3%, măsură luată în calcul de Guvernul Niculescu pentru anul viitor, Valentina Robu a declarat că actul normativ ar trebui emis în timp util, pentru ca instituția pe care o conduce să poată asigura plata pensiilor, cu noile majorări.

Dacă ar fi o astfel de de majorare? Normal că un impact trebuie cunoscut. Trebuie bugetată diferența și dacă este sustenabilă, atunci, așa cum v-am spus, suntem pregătiți să facem majorarea pensiilor. Acest act normativ ne trebuie cât mai repede, pentru că emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp”, a declarat șefa Casei de Pensii, pentru Antena 3.

Director: Avem undeva la 12.000 de pensii de serviciu în plată

Valentina Robu a dezvăluit că cea mai mare pensie de serviciu livrată de Casa de Pensii aparține unui fost magistrat, iar valoarea acesteia este de 67.000 de mii de lei, câștigați lunar.

Din pensii de serviciu, avem în zona magistraților, și e undeva la 67.000, cea mai mare pensie de serviciu, lunar. Din această sumă, mare parte este necontributivă. Fiecărui pensionar care îndeplinește condiția unei pensii de serviciu i se face un dublu calcul, astfel că pensia lui este sectorizată și primește pensia. Venitul este din două bugete: parte contributivă, din bugetul de asigurări și diferența din bugetul de stat”, a mai explicat directoarea instituției.

Șefa Casei de Pensii mai susține că din totalul cheltuielilor cu pensiile de serviciu, aproximativ 209 de milioane de lei, 153 de milioane sunt acoperiți din bugetul de stat.

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