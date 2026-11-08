O primă victorie a sindicatelor franceze: reforma pensiilor, trimisă la revizuire. Miniștrii au opt zile să prezinte soluții

Reforma pensiilor din Franța a suferit o primă modificare în comisia Senatului, care a eliminat una dintre măsurile contestate de sindicate. Măsura ar fi putut reduce veniturile unor pensionari, în special ale militarilor și jandarmilor.

Cine ar câștiga și cine ar pierde din noua formulă de calcul al pensiilor

Controversele au fost provocate de intenția Guvernului francez de a schimba modul în care sunt calculate majorările pensiilor pentru părinții cu cel puțin trei copii. Noile reguli au stârnit îngrijorări în special în rândul militarilor și jandarmilor, care riscă să piardă bani la pensionare.

În prezent, această majorare este calculată procentual, în funcție de valoarea pensiei. Guvernul francez dorește să o înlocuiască cu o sumă fixă în euro, egală pentru fiecare părinte pensionar.

Schimbarea urmărește reducerea diferențelor dintre pensiile femeilor și cele ale bărbaților, deoarece femeile sunt cele care își întrerup sau își reduc mai frecvent activitatea profesională pentru creșterea copiilor.

Reforma ar trebui să avantajeze în special persoanele cu pensii mici, iar bugetul total alocat acestor majorări ar rămâne neschimbat.

Măsura a provocat însă îngrijorări în rândul militarilor și jandarmilor, care se tem că noile reguli le-ar putea reduce veniturile la pensionare. Un număr mare de angajați ar putea alege pensionarea anticipată, înainte de intrarea în vigoare a reformei, ca să beneficieze de actualele reguli de calcul, mai avantajoase pentru ei.

Senatul elimină prevederea contestată

Comisia pentru afaceri sociale a Senatului francez a eliminat articolul 34 din proiectul bugetului asigurărilor sociale pentru 2027, care prevedea schimbarea modului de calcul al majorării pensiilor pentru părinții cu cel puțin trei copii.

Decizia reprezintă un prim rezultat concret pentru contestatari, însă eliminarea articolului trebuie confirmată în continuarea procedurii parlamentare.

Miniștrii au opt zile să găsească soluții

Sébastien Lecornu le-a solicitat săptămâna trecută celor patru miniștri implicați în reforma pensiilor (Apărare, Interne, Muncă și Conturi Publice) să prezinte, în termen de opt zile, soluții de adaptare a noilor reguli la particularitățile profesiei militare.

Premierul a cerut să fie analizate posibilitățile de aplicare treptată a noilor reguli, ținând cont de condițiile speciale de muncă, de riscurile asociate misiunilor militare și de situația femeilor și a persoanelor cu pensii mici.

Guvernul urmărește să evite plecarea anticipată a personalului militar experimentat, dar și să păstreze obiectivul reducerii inegalităților dintre pensionari.

După analizarea propunerilor miniștrilor, Executivul intenționează să prezinte Parlamentului modificările necesare.