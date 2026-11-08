Marea Britanie se pregătește pentru „Black Sky”. BBC ar putea transmite știri chiar și fără internet

O pană generală de curent ar putea lăsa milioane de britanici fără electricitate, apă, internet și telefonie mobilă timp de mai multe zile. Autoritățile pregătesc măsuri pentru asemenea situații, iar BBC dispune de un sistem special de transmisie radio, care poate să funcționeze independent de internet.

Ce presupune scenariul „Black Sky”

„Black Sky” este denumirea folosită de specialiști pentru o pană de curent de mare amploare, care durează suficient de mult încât să provoace întreruperea mai multor servicii esențiale.

Într-un asemenea scenariu, consecințele nu s-ar limita la lipsa iluminatului și a încălzirii. Alimentarea cu apă ar putea fi întreruptă, deoarece multe instalații folosesc pompe electrice. Magazinele, benzinăriile și bancomatele ar putea înceta să funcționeze, iar transportul feroviar și comunicațiile ar fi paralizate.

La un summit recent dedicat pregătirii Marii Britanii pentru situații de criză, specialiștii au discutat despre necesitatea ca țara să poată rezista cel puțin 72 de ore în asemenea condiții.

Guvernul britanic a lansat campania „Be Ready” („Fii pregătit”), prin care le recomandă cetățenilor să aibă acasă rezerve de apă, alimente și alte produse esențiale pentru cel puțin trei zile.

Planul BBC: aproximativ 100 de angajați și un studio radio de urgență

BBC are propriul plan pentru situația în care o pană majoră de curent ar întrerupe internetul, televiziunea și comunicațiile obișnuite.

Aproximativ 100 de angajați ar urma să asigure funcționarea unui studio radio special, echipat cu sisteme de comunicații care nu depind de internet.

Studioul va dispune de rezerve de combustibil, apă și alimente suficiente pentru cel puțin trei zile, fără aprovizionare din exterior.

Prin intermediul acestui serviciu, BBC ar putea transmite știri și mesaje guvernamentale pregătite în avans, cu instrucțiuni practice pentru populație.

Acestea pot include recomandări privind cantitatea de apă necesară zilnic, păstrarea alimentelor și gestionarea deșeurilor în situația în care alimentarea cu apă și sistemele de canalizare nu mai funcționează.

În cazul activării planului, jurnaliștii, aflați în centre de urgență din diferite regiuni ale Marii Britanii, vor transmite informații prin intermediul unor vehicule echipate cu sisteme de comunicații prin satelit.

Cum va funcționa radioul fără electricitate și internet

Soluția aleasă de BBC este radioul FM, o tehnologie care poate funcționa independent de internet și de rețelele de telefonie mobilă.

Transmițătoarele radio sunt echipate cu generatoare alimentate cu motorină, care ar permite continuarea emisiunilor chiar dacă alimentarea obișnuită cu energie electrică ar fi întreruptă.

Potrivit BBC, rezervoarele de combustibil ale instalațiilor au capacități cuprinse între 5 și 40.000 de litri, în funcție de echipament, iar generatoarele sunt pregătite să funcționeze timp de trei zile.

Angajații ar comunica prin telefoane prin satelit. Dacă și acestea ar înceta să funcționeze, ar urma să fie aplicate proceduri stabilite în avans, inclusiv întâlniri în locuri convenite.

Pentru populație, recepționarea informațiilor ar fi posibilă prin radiouri cu baterii, aparate cu încărcare manuală sau radiouri auto, atât timp cât acestea ar avea o sursă de energie.

Operatorul britanic al sistemului energetic, NESO, estimează că alimentarea cu energie electrică poate fi restabilită în două-trei zile, în cazul unei pene majore de curent.

Fără curent, apă și comunicații. Ce s-a întâmplat în Lancaster

Un exemplu prezentat de BBC este cel al orașului Lancaster, din nord-vestul Angliei, unde inundațiile din 5 decembrie 2015 au lăsat 61.500 de persoane fără electricitate.

Locuințele au rămas fără lumină și încălzire, unele zone au pierdut alimentarea cu apă, gara a fost închisă, iar magazinele, benzinăriile și majoritatea bancomatelor au încetat să funcționeze.

Sistemele de comunicații care au continuat să funcționeze au fost telefoanele fixe conectate prin cabluri de cupru și radioul FM.

Un post local de radio a reușit să transmită informații folosind un generator de urgență și o linie telefonică fixă.

Profesorul Roger Kemp, specialist în inginerie la Universitatea Lancaster, a analizat ulterior consecințele penei de curent. Raportul său a arătat că, în ciuda dezvoltării tehnologiei digitale, cea mai sigură sursă de informații în timpul crizei a fost un post local de radio, care folosea tehnologii vechi de peste 50 de ani.

Guvernul investește 70 de milioane de lire sterline în comunicații de urgență

Pe lângă sistemele radio, autoritățile britanice finanțează dezvoltarea unor aeronave speciale, capabile să zboare la altitudini mari și să asigure comunicații mobile și conexiuni la internet în situații de criză.

Programul, în valoare de 70 de milioane de lire sterline, urmărește dezvoltarea unor platforme aeriene care să poată rămâne deasupra Marii Britanii și să ofere servicii de comunicații timp de cel puțin o săptămână.

Aceste sisteme sunt încă în dezvoltare și ar putea reprezenta o soluție de rezervă atunci când infrastructura de la sol nu mai funcționează.

Pregătirile au căpătat o importanță mai mare după pana masivă de curent din aprilie 2025, care a cuprins Spania, Portugalia și o parte din sud-vestul Franței.

Guvernul britanic a precizat și că țara dispune de una dintre cele mai rezistente rețele electrice din lume și că, în cei 75 de ani de existență a sistemului național, nu s-a înregistrat niciodată o întrerupere totală a alimentării cu energie electrică.