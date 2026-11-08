Aterizare ca-n filme pe o șosea din Florida. Un avion a tamponat o camionetă în plin trafic

Un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau doi piloți, a încercat sâmbătă să aterizeze de urgență pe o șosea din statul american Florida. Aeronava avea probleme mecanice și a lovit din spate o camionetă aflată în trafic, în apropierea orașului Fort Myers, potrivit FOX 13 News.

Momentul aterizării, surprins de o cameră video

Incidentul s-a produs în plină zi, pe Bayshore Road, o șosea din nordul orașului Fort Myers, în apropierea autostrăzii Interstate 75, una dintre principalele artere rutiere care traversează statul Florida.

În imaginile surprinse de o cameră montată pe un autovehicul se observă cum avionul coboară la mică înălțime, deasupra șoselei pe care circulă mai multe mașini.

Cei doi piloți au încercat să aducă avionul la sol printre vehiculele aflate în trafic. În timpul manevrei, aeronava a lovit partea din spate a unei camionete care se deplasa spre est.

Nicio persoană nu a fost rănită

Deși incidentul s-a produs pe o șosea circulată, nicio persoană nu a fost rănită, au anunțat reprezentanții Biroului șerifului din comitatul Lee, autoritatea locală care a intervenit la fața locului.

„Din fericire, acest incident a avut un deznodământ pozitiv și nimeni nu a fost rănit”, a declarat șeriful Carmine Marceno.

Șeriful a apreciat intervenția echipajelor care au răspuns apelului și a anunțat că instituția sa va colabora cu autoritățile federale în cadrul anchetei.

Autoritățile investighează cauza incidentului

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA), instituția responsabilă de supravegherea aviației civile americane, conduce investigația privind accidentul.

Primele informații indică existența unor probleme mecanice care i-au determinat pe piloți să încerce aterizarea de urgență. Autoritățile nu au comunicat însă natura exactă a defecțiunii.

Avionul implicat în incident este un Cessna 172D Skyhawk, un model de avion ușor, cu un singur motor și elice, utilizat de regulă pentru instruirea piloților și zboruri private.