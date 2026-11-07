Prima lovitură politică pentru Netanyahu. Rivalul său, desemnat să formeze noul guvern al Israelului

Președintele israelian Isaac Herzog a decis sâmbătă să îi încredințeze lui Gadi Eisenkot, fost șef al armatei israeliene și lider al partidului Yashar, formarea noului guvern. Acesta a obținut sprijinul majorității parlamentarilor consultați.

Eisenkot, susținut de 67 de parlamentari

Decizia a fost anunțată sâmbătă de Biroul Președintelui Israelului, după încheierea consultărilor cu formațiunile politice.

Potrivit Biroului Președintelui Israelului, partidele care reunesc 67 dintre cei 120 de membri ai Parlamentului israelian (Knesset) l-au recomandat pe Gadi Eisenkot pentru funcția de prim-ministru.

Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, a primit susținerea a 46 de parlamentari, în timp ce alți șapte au ales să nu recomande niciun candidat.

Înaintea anunțului, Isaac Herzog s-a întâlnit atât cu Netanyahu, cât și cu Eisenkot, căruia i-a comunicat intenția de a-i încredința responsabilitatea formării noului executiv.

Ceremonia oficială de încredințare a mandatului este programată duminică, 8 noiembrie, la ora 17.00, la reședința prezidențială.

Partidul lui Netanyahu, cele mai multe mandate, dar fără majoritate

La alegerile parlamentare din 27 octombrie, partidul Likud, condus de Benjamin Netanyahu, a obținut 27 de mandate, cele mai multe dintre toate formațiunile politice. Cu toate acestea, premierul nu a reușit să adune suficienți aliați pentru o majoritate parlamentară.

Situația sa s-a complicat după ce partidul Iudaismul Unit al Torei, care deține șapte mandate, a refuzat să susțină un candidat. Formațiunea este nemulțumită de lipsa unei legi care să îi scutească pe studenții școlilor religioase de serviciul militar obligatoriu.

În schimb, Eisenkot a obținut sprijinul a două partide care reprezintă populația arabă din Israel, Lista Comună și Ra’am, care au contribuit la formarea majorității de 67 de parlamentari ce l-au recomandat președintelui.

Netanyahu rămâne premier până la instalarea noului guvern

Fostul șef al armatei israeliene trebuie să negocieze formarea unei coaliții și să obțină votul de încredere al Parlamentului. El va avea la dispoziție 28 de zile pentru negocieri, termen care poate fi prelungit cu cel mult 14 zile.

Dacă nu reușește să formeze un guvern, președintele poate încredința această responsabilitate unui alt politician. În cazul în care negocierile eșuează, Israelul ar putea ajunge la noi alegeri parlamentare.

Până la instalarea unui nou executiv, Benjamin Netanyahu își păstrează funcția de prim-ministru.