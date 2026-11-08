Cutremur puternic în Japonia. Noi seisme sunt așteptate în zilele următoare

Cutremurul, la o adâncime de 40 de kilometri

Agenția Meteorologică Japoneză a estimat magnitudinea seismului la 5,7, în timp ce Institutul American de Geofizică (USGS) a raportat o magnitudine de 5,5.

Cutremurul s-a produs duminică, la ora locală 1.04 (sâmbătă, 18.04, ora României), la o adâncime de aproximativ 40 de kilometri, în regiunea Shizuoka, din centrul Japoniei. Cele mai puternice zguduiri au fost înregistrate în regiunea învecinată Aichi.

Meteorologii japonezi au anunțat că nu există risc de tsunami, dar au avertizat că în următoarea săptămână se pot produce noi cutremure puternice, în special în primele două-trei zile.

Seismul s-a produs în zona seismică Nankai, unde autoritățile monitorizează riscul unui cutremur de mare magnitudine. Agenția a precizat însă că nu a identificat modificări neobișnuite ale activității seismice care să indice o creștere a acestui risc.

Seismul a fost resimțit pe o suprafață extinsă, inclusiv în orașul Hamamatsu, în fostele capitale imperiale Kyoto și Nara, precum și în prefecturile Yamanashi, unde se află Muntele Fuji, și Gifu. Cutremurul nu a fost simțit la Tokyo.

Imaginile difuzate de televiziunile japoneze arată vitrine sparte și cioburi împrăștiate pe străzi. Printre răniți se numără persoane care au căzut pe scări în timp ce încercau să părăsească clădirile.