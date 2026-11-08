Cutremur puternic în Japonia. Noi seisme sunt așteptate în zilele următoare

Un cutremur puternic s-a produs duminică dimineață în centrul Japoniei, provocând panică în rândul populației. Oamenii au fugit din clădiri, vitrinele unor magazine s-au spart și cel puțin 22 de persoane au fost rănite, potrivit presei locale, citată de Associated Press.
Agenția Meteorologică Japoneză a estimat magnitudinea seismului la 5,7, în timp ce Institutul American de Geofizică (USGS) a raportat o magnitudine de 5,5.
Cutremurul s-a produs duminică, la ora locală 1.04 (sâmbătă, 18.04, ora României), la o adâncime de aproximativ 40 de kilometri, în regiunea Shizuoka, din centrul Japoniei. Cele mai puternice zguduiri au fost înregistrate în regiunea învecinată Aichi.
Meteorologii japonezi au anunțat că nu există risc de tsunami, dar au avertizat că în următoarea săptămână se pot produce noi cutremure puternice, în special în primele două-trei zile.
Seismul s-a produs în zona seismică Nankai, unde autoritățile monitorizează riscul unui cutremur de mare magnitudine. Agenția a precizat însă că nu a identificat modificări neobișnuite ale activității seismice care să indice o creștere a acestui risc.
Seismul a fost resimțit pe o suprafață extinsă, inclusiv în orașul Hamamatsu, în fostele capitale imperiale Kyoto și Nara, precum și în prefecturile Yamanashi, unde se află Muntele Fuji, și Gifu. Cutremurul nu a fost simțit la Tokyo.
Imaginile difuzate de televiziunile japoneze arată vitrine sparte și cioburi împrăștiate pe străzi. Printre răniți se numără persoane care au căzut pe scări în timp ce încercau să părăsească clădirile.
După cutremur au fost înregistrate și replici de intensitate mai mică.
Pe 28 iulie 2026, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs în regiunea Kumamoto, din sud-vestul Japoniei, la o adâncime de aproximativ 15 kilometri. Seismul a provocat moartea a 38 de persoane și rănirea altor 371, mii de locuințe fiind distruse.
Cutremurele au continuat și în săptămânile următoare. Până pe 12 august, autoritățile japoneze înregistraseră 623 de cutremure cu intensitate de cel puțin 1 pe scara națională, inclusiv o replică de magnitudine 6,1.
Japonia se află la intersecția mai multor plăci tectonice și este una dintre țările cu cea mai intensă activitate seismică din lume.
Experiența cutremurelor devastatoare a determinat Japonia să introducă unele dintre cele mai stricte norme de construcție antiseismică din lume. Regulile au fost revizuite substanțial în 1981 și actualizate în 2000, astfel încât clădirile noi să poată rezista unor mișcări puternice ale solului, reducând riscul prăbușirii.
Unele dintre clădirile moderne sunt construite pe sisteme speciale de izolare seismică, amplasate între fundație și structura propriu-zisă. Acestea includ elemente flexibile din cauciuc și oțel, care reduc transmiterea mișcărilor solului către etajele superioare.
Alte construcții folosesc amortizoare care absorb o parte din energia cutremurului și limitează oscilațiile clădirii. Tehnologiile au fost dezvoltate și extinse în special după cutremurul devastator de la Kobe, din 1995.
Seismul, cu magnitudinea de 7,3, a provocat moartea a peste 6.400 de persoane, a rănit aproape 44.000 și a distrus peste 100.000 de locuințe.