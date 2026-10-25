Un nou cutremur a lovit insulele Vanuatu, după seismul puternic de sâmbătă

Seismul a fost raportat duminică de Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ), care a estimat magnitudinea acestuia la 6,16.

Potrivit instituției, cutremurul s-a produs la o adâncime de 125 de kilometri. Această adâncime este un factor important în evaluarea modului în care undele seismice sunt resimțite la suprafață.

Deocamdată, informațiile furnizate nu precizează dacă seismul a provocat pagube materiale sau victime.

Cutremurul de sâmbătă din Vanuatu a avut magnitudinea de 6,9

Seismul de duminică a fost înregistrat după un cutremur mai puternic produs sâmbătă, 24 octombrie, în apropierea insulelor Vanuatu. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul de sâmbătă a avut magnitudinea preliminară de 6,9 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, la circa 197 de kilometri vest-nord-vest de localitatea Port Olry.

Seismul a determinat emiterea unei avertizări de tsunami pentru zona înconjurătoare, care a fost ulterior anulată. După cutremurul principal au fost înregistrate mai multe replici, inclusiv un seism cu magnitudinea preliminară de 6,3, potrivit USGS.

În primele informații publicate despre cutremurul de sâmbătă nu au fost raportate pagube materiale semnificative. Nu există, deocamdată, informații confirmate privind eventualele efecte ale seismului de duminică.

Insulele Vanuatu sunt situate în sudul Oceanului Pacific, într-o zonă cu activitate seismică intensă, asociată interacțiunii plăcilor tectonice din regiune.