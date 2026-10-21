Cutremur cu magnitudinea 3,1 în județul Botoșani. Seismul s-a produs la o adâncime de 5,7 kilometri

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,1, s-a produs miercuri, 21 octombrie, în regiunea Moldova, județul Botoșani, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora 18:03:31, ora locală a României, la o adâncime de 5,7 kilometri. Potrivit INCDFP, cutremurul a avut intensitatea I.

Unde s-a produs cutremurul

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din România și din țările vecine. Potrivit datelor publicate de INCDFP, seismul a fost localizat la 14 kilometri sud-est de Botoșani, 40 de kilometri est de Suceava, 81 de kilometri sud de Roman și 81 de kilometri sud de Iași.

De asemenea, cutremurul s-a produs la 86 de kilometri sud de Bălți, 88 de kilometri nord-est de Piatra Neamț și 95 de kilometri sud-est de Cernăuți.