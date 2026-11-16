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20 de milioane de lei investiți într-un centru de îngrijiri paliative care nu poate fi folosit. Ce a găsit la Botoșani Alexandru Stoica

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, a vizitat la Botoșani un centru de îngrijiri paliative în care statul a investit 20 de milioane de lei, dar care nu poate fi folosit. Clădirea, începută în urmă cu aproximativ zece ani, nu a fost recepționată, iar pentru remedierea problemelor mai sunt necesari 500.000 de lei.
20 de milioane de lei investiți într-un centru de îngrijiri paliative care nu poate fi folosit. Ce a găsit la Botoșani Alexandru Stoica
Sursa foto: Facebook - Alexandru Stoica
Cosmin Pirv
16 nov. 2026, 20:32, Politic
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Ministrul Alexandru Stoica a prezentat luni seara, pe Facebook, situația centrului de îngrijiri paliative din Botoșani, un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI).

„Am vrut să vin să văd personal ce se întâmplă de nu poate fi recepționat acest obiectiv de investiții și să putem să facem ceva pentru oamenii din municipiul Botoșani, din județul Botoșani, care au nevoie de aceste îngrijiri paliative”, a declarat ministrul într-un videoclip publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul nu a putut fi recepționat la termen din cauza falimentului constructorului și a modificărilor ulterioare ale normativelor, care au impus lucrări suplimentare.

Printre problemele identificate s-au numărat dimensiunile ușilor, care nu permiteau trecerea paturilor. Acestea au fost ulterior modificate pentru a respecta cerințele de evacuare în caz de incendiu.

Pentru finalizarea remedierilor ar mai fi necesare aproximativ 500.000 de lei.

„Dacă nu terminăm acest spital, cu siguranță se vor mai schimba încă o dată normativele și o să rămânem cu o clădire finalizată, dar care, practic, nu poate fi dată în funcțiune”, se arată în videoclip.

Ministrul Alexandru Stoica a anunțat că va analiza împreună cu reprezentanții CNI condițiile în care pot fi realizate remedierile necesare, astfel încât investiția de 20 de milioane de lei din bugetul statului să poată fi pusă în funcțiune.

Executivul a aprobat în ianuarie o perioadă tranzitorie pentru a nu îngrădi accesul persoanelor asigurate la îngrijiri paliative. Programul național de îngrijiri paliative nu a fost implementat până în prezent. Guvernul reglementează o perioadă tranzitorie de 12 luni pentru a permite încheierea unui număr suficient de contracte.

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