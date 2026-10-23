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Alexandru Rogobete anunță începerea lucrărilor la două spitale noi. Investiții de aproape 2 miliarde de lei

Ordinele de începere a lucrărilor pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara și pentru noul corp al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu au fost semnate vineri, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete anunță începerea lucrărilor la două spitale noi. Investiții de aproape 2 miliarde de lei
Sursa foto: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
23 oct. 2026, 14:30, Politic
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Potrivit lui Alexandru Rogobete, la Timișoara, investiția este estimată la aproximativ 1,7 miliarde de lei.

Institutul Regional de Oncologie va avea 250 de paturi și o suprafață construită de aproximativ 65.000 de metri pătrați. Prima etapă a proiectului, care a inclus demolarea și pregătirea amplasamentului, a fost realizată prin PNRR, iar următoarea etapă vizează construcția și dotarea cu echipamente medicale.

La Giurgiu, noul corp al Spitalului Județean de Urgență va găzdui secții de oncologie și neurologie, precum și servicii de terapie intensivă, imagistică medicală, laborator și îngrijiri paliative. Investiția este de aproximativ 258,5 milioane de lei, iar clădirea va avea 122 de paturi.

Cele două proiecte beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Sănătate 2021–2027.

Alexandru Rogobete a afirmat că niciunul dintre cele nouă proiecte de spitale transferate din PNRR în Programul Sănătate nu va fi abandonat.

„Am spus de la început un lucru foarte clar: transferul proiectelor de spitale din PNRR în Programul Sănătate nu înseamnă abandonarea lor, ci salvarea investițiilor și asigurarea finanțării necesare pentru continuarea lucrărilor”, a declarat ministrul Sănătății.

Comisia Europeană a aprobat în luna martie a acestui an transferul a 522 de milioane de euro, sumă necesară pentru finalizarea a nouă spitale din România.

„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris atunci pe Facebook Roxana Mînzatu.

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