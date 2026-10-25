Prima pagină » Știri externe » Violențe în Barcelona. 100 de persoane au fost arestate după ce protestatarii au jefuit magazine și au incendiat mobilier stradal

Violențe în Barcelona. 100 de persoane au fost arestate după ce protestatarii au jefuit magazine și au incendiat mobilier stradal

O sută de persoane au fost arestate sâmbătă seara, la Barcelona, după ce protestatari cu fețele acoperite au jefuit magazine și au incendiat mobilier stradal în apropierea Pieței Cataloniei, una dintre zonele centrale ale orașului. Aproximativ un sfert dintre persoanele reținute sunt minore, potrivit autorităților regionale.
Violențe în Barcelona. 100 de persoane au fost arestate după ce protestatarii au jefuit magazine și au incendiat mobilier stradal
Sursa: Captură foto X
Andrei Rachieru
25 oct. 2026, 04:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Protestatarii au participat la un miting împotriva sistemului, iar o parte dintre aceștia au vandalizat și jefuit magazine dintr-o zonă frecventată de turiști și de persoanele care ies la cumpărături în weekend.

Núria Parlon, ministrul de Interne al regiunii spaniole Catalonia, a declarat că au fost provocate peste 30 de incendii, iar 14 magazine au fost vandalizate sau jefuite.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată persoane blocate în interiorul unor magazine, inclusiv în magazinul universal El Corte Inglés, după ce au fost coborâte grilajele metalice pentru a împiedica jafurile.

Alte înregistrări surprind persoane îmbrăcate în negru, cu fețele acoperite, care sparg vitrine și fug cu bunuri. În unele cazuri, acestea ar fi fost încurajate de utilizatori care urmăreau imaginile online.

Protestul, promovat pe rețelele sociale

Participarea la manifestație a fost încurajată prin postări pe rețelele sociale, care promovau o mișcare „împotriva sistemului”.

Mesajele foloseau și sloganul „Institut Indignats”, o traducere a denumirii „Lycées Indignés”, asociată mobilizării elevilor care au protestat în Franța în ultimele săptămâni. Expresia poate fi tradusă în limba engleză prin „elevi de liceu indignați”.

Primarul Barcelonei, Jaume Collboni, a declarat că actele de vandalism comise în oraș „nu vor rămâne nepedepsite”. El a menționat inclusiv posibile consecințe legale pentru tutorii minorilor implicați.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
Jumătate din Europa, în stradă. Violențe în Franța și Albania. Gaze lacrimogene și tunuri cu apă la Paris, unde au manifestat 110.000 de oameni. Incendieri la Marsilia și Lyon. Proteste și în Grecia, Belgia, Portugalia și Spania
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport
Cum a depins soarta a 70% din site-urile lumii de un singur programator. Detaliile din spatele alertei globale „php2shell”
Libertatea
Ce aparat din bucătărie consumă cel mai mult curent? Frigiderul nu este singurul care îți poate crește factura
CSID
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor